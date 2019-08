VIDEO Cum a reacţionat FIFA la primul gol al lui Puşcaş din meciul cu Cardiff. Suma imensă pentru care presa britanică crede că se va transfera românul

Prima reuşită a atacantului a fost remarcată şi de FIFA, care a reacţionat pe contul oficial de Twitter

”Mâine vom anunţa cei 10 finalişti pentru Trofeul Puskas 2019. După care, George Puşcaş înscrie acest gol pentru Reading. Asta înseamnă să ai un nume de familie care să ţi se potrivească”, a fost mesajul postat de forul mondial pe reţeaua de socializare, alături de golul românului.



Elogiile la adresa internaţionalului român au curs ieri în presa britanică. Jurnalistul Dylan Walsh, de la TransferTavern, a înaintat şi o sumă de ttransfer pentru care consideră că atacantul ar putea pleca de a Reading. "George Puşcaş se va transfera cu siguranţă în vara viitoare la o grupare de mijlocul clasamentului din Premier League, în schimbul a 25 de milioane de lire sterline. Un talent fantastic", a scris Dylan Walsh.



George Puscas, 23 de ani, a marcat 3 goluri în primele 3 partide jucate pentru Reading, grupare cu care a semnat în urmă cu două săptămâni. Duminică atacantul a început ca titular întâlnirea de pe teren propriu, contând pentru etapa a 3-a din Championship şi a marcat 2 goluri în succesul, 3-0, cu Cardiff City.

