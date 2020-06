VIDEO Performanţa pe care americanii o pun în centrul luptei de recâştigare a vieţii normale

Firma americană producătoare de echipament sportiv şi-a construit un imperiu şi datorită campaniilor puternice de marketing, cu mesaje puternice şi vibrante. Iar după o criză mondială de nivelul celei provocate de coronavirus, Nike a făcut ceea ce ştie mai bine: a construit o poveste inspiraţională despre cum să te ridici de la pământ şi să câştigi.

Povestea ţesută de Nike porneşte de la improbabila revenire a celor de la Cleveland Cavaliers şi de la marele LeBron James, cel care devenea, pe 19 iunie 2016, campion al NBA pentru a treia oară. A fost cea mai dulce victorie a lui LeBron, aflat în Ohio-ul natal. Meciul decisiv al finalei le-a revenit cu 93 la 89 celor de la Cleveland, care trăiau bucuria unui nou titlu după o secetă de 52 de ani. „Sunt acasă! Sunt acasă! Cleveland, asta este pentru tine!“, exulta LeBron, iar lupta de la distanţă pentru titlul suprem, de cel mai mare baschetbalist al tuturor timpurilor, cu Michael Jordan, se înteţea. De-a lungul anilor, doar alte patru echipe mai câştigaseră titlul NBA după al şaptelea joc, însă nimeni nu câştigase trei jocuri consecutive de la scorul de 1-3.

Lui LeBron James, Nike i i-a pus alături pe Tiger Woods, Serena Williams, Rafael Nadal, Naomi Osaka şi Cristiano Ronaldo.

Toţi am fost subestimaţi şi ni s-a spus că suntem gata. În acele momente, credeam că s-a terminat. Dar atunci când nu ni se mai dădea nicio şansă, am reuşit să găsim ultimul strop de putere pentru a continua lupta. Apoi am reuşit ceea ce nimeni nu credea că am putea face. Nici măcar noi. Am revenit din situaţii imposibile. Am găsit calea când nu se întrezărea nicio speranţă. Am revenit, când ar fi trebuit să fim de mult uitaţi. Am făcut-o din nou şi din nou. Acum, luptăm pentru ceva mult mai important decât o victorie sau un campionat. Dar dacă am învăţat ceva din sport - e aceea că oricât de jos ai fi ajuns, niciodată nu e imposibil să revii.

