VIDEO Huliganii fac România de ruşine: Presa mondială ne bate obrazul după ce momentul de reculgere a fost un fiasco

Huliganii şi-au făcut de cap şi în meciul România – Spania de joi seară şi, drept urmare, tricolorii vor plăti scump pentru reacţiile grobiene ale unor descrieraţi.

Cel mai probabil, naţionala va fi obligată să joace una dintre următoarele două partide de pe teren propriu, fără spectatori. Şi cum următoarele două întâlniri sunt şi cele cruciale, cu Norvegia (15 octombrie) şi cu Suedia (15 noiembrie), e lesne de înţeles de ce acţiunile unor derbedei sunt cu atât mai grave.

Dincolo de lovitura pe care o va primi însă naţională, rămâne şi ruşinea faptului că, în debutul întâlnirii, nu s-a respectat momentul de reculegere ţinut în memoria fiicei lui Luis Enrqiue, decedată de curând după o luptă cu cancerul osos. În loc să tacă din gură, nişte imbecili au scandat ce le-a trecut prin cap. Potrivit Digi Sport, această ruşine a fost taxată de presa internaţională.

Ce s-a scris despre momentul de reculegere?

*Sport Nieuws (Olanda): Fiica lui Luis Enrique a murit în mod tragic. Cu toate acestea, se pare că vestea n-a fost tradusă şi în limba română.

*OK Diario (Spania): Ultraşii români au decis să fluiere momentul de reculegere în onoarea fiicei fostului selecţioner. De asemenea, aceştia au aruncat petarde şi torţe pe teren, transformând ce trebuia să fie un omagiu, în ceva macabru.

VEZI REACŢIA LUI COSMIN CONTRA CÂND S-A STRICAT MOMENTUL DE RECULEGERE

Seems like the Romania fans didn't respect the minute's silence in memory of Luis Enrique's daughter Xana...#ROMvsESP pic.twitter.com/dePjGKkGYA