VIDEO Handbalistul supraponderal, primul şi la distracţie! Cum a sărbătorit cea dintâi victorie de la CM

Sportivul în vârstă de 26 de ani a demonstrat nu doar că ştie cu mingea pe parchet, dar a dat şi tonul distracţiei după prima victorie obţinută de naţionala ţării sale la competiţia supremă.

Myumbi, care joacă în divizia a 4-a din Franţa, la Dreux, a punctat de două ori în această întâlnire şi a ajuns la un total de 15 goluri în cadrul competiţiei. De asemenea, congolezul a primit şi titlul de omul meciului în eşecul cu Bahrein (27-34).

DR Congo 🇨🇩 show us how to celebrate your first ever win at a Men's World Championship in style 🥳#Egypt2021 pic.twitter.com/joeZk3XTqF