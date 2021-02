Halep, primul interviu după eliminarea de la Australian Open: Cum şi-a catalogat jocul VIDEO

Inclusiv la conferinţa de după meci, chiar dacă a încercat să-şi ascundă dezamăgirea, catalogându-şi jocul drept unul „bun“, a fost evident că „Simo“ e extrem de afectată de şansa ratată, a unei calificări în semifinalele Australian Open.

Ce a spus Simona Halep?

*Senzaţia mea după acest meci e că n-am fost foarte departe, dar, în acelaşi timp, ea a fost mai puternică în momentele importante. Am avut 3-1 în setul secund, dar serviciul nu prea m-a ajutat. Ar fi trebuit să fiu mai puternică când am servit astăzi, dar n-am reuşit.

*Serena a returnat foarte bine şi, da, acele raliuri lungi au fost foarte importante. După părerea mea, am jucat bine astăzi. Nu sunt foarte dezamăgită în privinţa jocului meu. Poate că, de-a lungul turneului, am avut o atitudine cam negativă, dar voi lucra la acest capitol şi, cu siguranţă, voi reveni aici mai puternică.

"I'll come back stronger for sure"@Simona_Halep is staying positive after her #AO2021 run came to a close.#AusOpen pic.twitter.com/9mYmH13ifZ