VIDEO Halep, interviu cu zâmbetul pe buze după meci: Simona a fost aplaudată în picioare de australieni

Simona Halep a fost foarte mulţumită de cum s-a descurcat în turul I de la Australian Open 2020. Românca a salvat trei mingi de set, la scorul de 6-5 pentru Brady, şi, de asemenea, a mai depăşit un moment delicat, când a avut o căzătură urâtă, pe mână, fiind nevoie de intervenţia medicului.

După victoria care a trimis-o în turul II, Simona a acordat un interviu pe teren în care a vorbit atât despre duelul cu Jennifer Brady, cât şi despre momentul în care a căzut, în primul set, spre îngrijorarea fanilor ei.

Ce a spus Simona Halep?

*Cu siguranţă, a fost un meci dificil. Mă aşteptam la aşa ceva, fiindcă am jucat într-o altă partidă cu ea, acum câteva luni, şi a fost 6-4 în setul trei. Aşa că, eram pregătită pentru un meci lung. Sunt foarte fericită că am trecut de această rundă. Să fii în turul II, la Australian Open, e un sentiment foarte plăcut.

*Cred că în setul doi mi-am găsit ritmul de joc mai bine şi am încercat să o plimb mai mult, fiindcă, în primul set, am cam stat într-un colţ. Am fost mai puternică în setul doi şi mi-a funcţionat şi serviciul mai bine.

*Am avut o căzătură şi la Australian Open 2018, tot în turul I (râde). Mă doare un pic încheietura mâinii, dar nu mă gândesc la asta acum. Vreau doar să mă refac, să fiu relaxată, pentru că trebuie să fiu pregătită pentru turul II.

*E un sentiment foarte plăcut să-l am pe Darren Cahill, din nou, în echipa mea. Am o echipă bună şi vreau să le mulţumesc tuturor pentru că ei mă suportă în fiecare secundă şi nu e foarte uşor acest lucru.

