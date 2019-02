Cum Dubai e o destinaţie accesibilă pentru mulţi români şi în condţiile în care mulţi chiar lucrează acolo, Simona Halep are o galerie puternică, în această săptămână.

Astăzi însă, ea a fost urmărită şi de ambasadorul României în Emirate, iar atunci când a aflat acest amănunt, după victoria cu Lesia Tsurenko, Simona a fost vizibil emoţionată.

„E o onoare! Mulţumesc foarte mult că aţi venit să mă vedeţi, a fost o plăcere să câştig“, a declarat fostul lider mondial.

VEZI INTERVIUL ACORDAT DE HALEP PE TEREN

Who's that watching you in the royal box 👑 , @Simona_Halep ?



🇷🇴 🇷🇴 🇷🇴 pic.twitter.com/ErhvXIbIRj