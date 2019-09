VIDEO Hagi, conferinţă halucinantă: A ţipat aproape patru minute fără pauză! Avem sondajul care l-a înfuriat

Gheorghe Hagi a câştigat ultimul meci din etapa cu numărul 10, Viitorul – Poli Iaşi, scor 2-1, după care, transfigurat, a avut un discurs şocant, vorbind despre conspiraţii, războaie, tricoul cu numărul 10 şi echipa naţională.

Legat de ultimul subiect, fostul internaţională a avut o tiradă de peste patru minute dintr-un motiv incredibil!

De curând, site-ul gsp.ro a lansat un sondaj în care vizitatorii au fost întrebaţi pe cine vor selecţioner, dacă va fi schimbat Cosmin Contra din funcţie. Hagi n-a fost inclus în sondajul celor de la gsp.ro, pe care îl puteţi vedea mai jos.

Această situaţie l-a scos din sărite pe antrenorul Viitorului, deşi nu e clar de ce neincluderea sa pe un sondaj neoficial, publicat pe un site oarecare e o dramă atât de mare?

Ce a spus Gheorghe Hagi?

*Am văzut că s-a făcut o statistică pentru lotul naţional (n.r. – sondaj pentru un eventual înlocuitor pentru Cosmin Contra). Vă dau iarăşi o bombă, ăsta chiar că e o bombă...

*Dar e lipsa de respect! Eu sunt antrenor în România de patru ani şi jumătate, da? S-a făcut o statistică (n.r. – sondaj) cine poate fi antrenor la echipa naţională, da? Aţi văzut numele meu pe acolo?! (oftează adânc). Domnilor, vă rog frumos (ţipă în microfon), e nesimţire! E nesimţire, nu mai e bun simţ. E nesimţire! Chiar aşa? Până unde vreţi să mergeţi? Până unde vreţi să vă duceţi? Activez de patru ani şi jumătate aici (n.r. – la clubul său, Viitorul). În România. De 10 ani! Am băgat bani în fotbal.

*Domnilor, chiar aşa?! Câte sondaje vreţi să faceţi? Totul e...(bate cu pumnul în masă!). Să nu pronunţ cuvinte. Totul e (se abţine în ultimul moment)...Că ştiţi că eu, când e să zic, vă zic, că eu nu le înghit, eu, la un moment dat...Dar nu se poate! Nu se poate! Vreţi să ne eliminaţi! Vreţi să mă eliminaţi? Spuneţi-mi, bă! Aveţi puterea să-mi spuneţi în faţă! Nu cu din alea, cu ziarul, cu făcute, cu două de alea...

*Eu mi-am ieşit din minţi! Voi ce faceţi? Voi nu v-aţi ieşit din minţi? Că fotbalul românesc cum e? Cei care scrieţi pe site-urile alea şi băgaţi titlurile alea...Şi voi vreţi să faceţi performanţă!

*Cum vreţi să facem fotbal de nivel înalt, dacă aţi făcut decarul să fie mototol?! Şerveţel! L-aţi împachetat. Şi el, înainte, numărul 10 era stea! Era respectat, a fost purtat de nume mari şi i-am pomenit. Şi m-aţi luat pe mine, Hagi...Bine, spuneţi ce vreţi...Eu am un singur obiectiv în viaţă, că restul, vă zic în faţă, cred că sunt singurul din România care nu caut popularitate sau din astea, dar trebuie să spun lucrurilor pe nume. Pentru că eu am venit acasă, eu muncesc şi eu produc. Şi eu produc! Produc şi am produs şi voi produce şi în viitor o să produc!

*Dar, din păcate, noi din generaţia noastră suntem izolaţi, ascunşi, criticaţi, jigniţi. Jigniţi!

*Domnilor, şi cu asta închei, au fost acolo pe listă nu ştiu câţi antrenori. Extraordinari antrenori. Deci, extraordinari antrenori. Dar chiar aşa să vă bateţi joc de mine?! Domnilor ziarişti, domnilor media şi toţi, toţi directorii şi toţi, vă rog frumos, chiar aşa să mă jigniţi?! Vă zic public: chiar aşa?! Am muncit zece ani. Am făcut 11 jucători la U-21. Chiar aşa, să nu fiu pe lista aia?! Ru-şi-ni-că! Nici unul din generaţia noastră! E cea mai bună generaţie, ever, din toate timpurile, n-are un om capabil, în criza din România, să fie acolo, măcar, dacă da sau ba. Măcar, aşa, ca întrebare. N-a fost, nu? Greşesc cu ceva? Petrescu a fost? Ah? Nu, nu? Uitaţi-vă şi să vedem.

VEZI DISCURSUL LUI HAGI

