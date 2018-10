VIDEO Gest superb din partea lui Darren Cahill pentru Simona Halep

Darren Cahill a pregătit un videoclip cu momentele importante din 2018 pentru Simona Halep. El a scris pe Twitter.

"Felicitări pentru că ţi-ai asigurat locul 1 la finalul anului pentru a doua oară consecutiv. Ai reuşit asta în doar 15 turnee. O performanţă, o jucătoare şi o persoană uimitoare. Acest film este pentru tine, din partea echipei tale. Îţi mulţumim că ne laşi să fim alături de tine", a fost mesajul postat de Darren Cahill pe Twitter.

Congratulations on securing back to back Year-End No.1 @Simona_Halep! Sealed with just 15 tournaments played and a breakthrough year. An outstanding performance, player and most importantly, person. This video is for you from your team. Thanks for having us by your side. pic.twitter.com/cu0xsKVyqL