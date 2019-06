VIDEO Coşmarul norvegian, de la mocirla de pe Ghencea la henţul lui Carew, care ne-a costat o calificare

Tricolorii conduc cu 4-2 la meciurile directe, alte cinci partide fiind terminate la egalitate. Primul meci contra Norvegiei a avut loc în 1955 la Oslo şi s-a terminat cu victoria echipei noastre, scor 1-0, prin golul marcat de Titus Ozon. Un an mai târziu, Norvegia ne-a întors vizita, iar tricolorii au câştigat cu 2-0. Abia după 24 de ani cele două naţionale au ajuns din nou faţă în faţă, de data aceasta într-un meci oficial, în preliminariile Mondialului din 1982. La Oslo, România, antrenată atunci de Ştefan Covaci, a obţinut un egal, 1-1, Anghel Iordănescu fiind cel care a marcat pentru tricolori. În meciul din 1981, de la Bucureşti, Aurică Ţicleanu a adus victoria României, care s-a dovedit însă inutilă, tricolorii ratând calificarea la Mondialul din Spania.

Mircea Lucescu a mizat pe Rege

Doi ani mai târziu, tricolorii au mers în Norvegia pentru un amical, care a intrat în istoria fotbalului românesc, deoarece atunci s-a consemnat debutul lui Gică Hagi la naţională. Mircea Lucescu l-a aruncat în luptă ca titular, la 18 ani şi 8 luni, pe cel care avea să devină cel mai bun jucător român din toate timpurile. Până atunci, Hagi jucase pentru România în echipa de juniori sub 16 ani (4 meciuri), echipa de juniori sub 17 ani (13 meciuri, 1 gol), echipa de juniori sub 18 ani (32 meciuri, 9 goluri) şi echipa olimpică (4 meciuri).

Primul meci pentru Piţi ca selecţioner

În vara anului 1986, România şi Norvegia au jucat o dublă amicală. La Bucureşti, tricolorii s-au impus cu 3-1, omul meciului fiind Victor Piţurcă, autor a două goluri. La Oslo, meciul s-a terminat la egalitate, 2-2, iar Gică Hagi a marcat un gol de kinogramă, probabil unul dintre cele mai frumoase goluri ale lui la echipa naţională. Anul 1991 a adus prima victorie a Norvegiei în faţa României, scor 1-0. A fost un amical la Oslo, în care selecţionerul de atunci, Mircea Rădulescu, a apelat doar la jucători din ţară, lipsind fotbaliştii care evoluau în străinătate. Şapte ani după acel meci, un nou moment important la echipa naţională a României s-a petrecut la un meci cu Norvegia. Într-un amical disputat tot la Oslo, Victor Piţurcă a debutat ca antrenor al echipei naţionale. Ulterior, Piţi a mai condus naţionala României de alte 97 de ori, în cele trei mandate pe care le-a avut, fiind tehnicianul cu cele mai multe meciuri din istorie pe banca tricolorilor.

Calificare ratată la Euro 2004

Ultimele două confruntări contra Norvegiei sunt şi cele mai dureroase pentru tricolori. În campania de calificare la Euro 2004, România a jucat acasă, contra nordicilor, pe o mocirlă incredibilă, în Ghencea, şi a pierdut cu un gol încasat, după un corner, în minutul 84. Actualul selecţioner, Cosmin Contra, s-a aflat atunci pe teren, iar imaginile de arhivă cu acea confruntare din noroaie sunt efectiv apocaliptice. Şi meciul de la Oslo, disputat un an mai târziu, e o rană vie în istoria naţionalei. Tricolorii au deschis scorul prin ganea, în minutul 64, dar au fost egalaţi dintr-un penalty acordat eronat de arbitrul Lubos Michel, la o fază la care mingea l-a atins pe mână pe John Carew, nicidecuym pe Chivu. Din păcate, eroarea cu pricina ne-a costat în ecuaţia calificării şi pentru că apoi a urcat un 2-2 la Copenhaga, care chiar a anulat şansele de calificare ale tricolorilor la Euro 2004.





România nu s-a calificat la niciun turneu final când a fost în grupă cu Norvegia



România vs Norvegia

11 iunie 2003: Norvegia – România 1-1, preliminarii Euro 2004

12 octombrie 2002: România – Norvegia 0-1, preliminarii Euro 2004

19 august 1998: Norvegia – România 0-0, amical

22 mai 1991: Norvegia – România 1-0, amical

20 august 1986: Norvegia – România 2-2, amical

4 iunie 1986: România – Norvegia 3-1, amical

10 august 1983: Norvegia – România 0-0, amical

3 iunie 1981: România – Norvegia 1-0, preliminarii CM 1982

24 septembrie 1980: Norvegia – România 1-1, preliminarii CM 1982

28 iunie 1956: România – Norvegia 2-0, amical

12 iunie 1955: Norvegia – România 0-1, amical

Bilanţ: 11 meciuri, 4 victorii România, 5 egaluri, 2 victorii Norvegia





