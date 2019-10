VIDEO Bianca Andreescu a oferit declaraţia zilei la Beijing: „Nu vreau să par îngâmfată, dar asta simt!”

După cea mai recentă victorie a sa de la Beijing, când a învins-o pe Aliaksandra Sasnovich (64 WTA), în drumul său spre turul al treilea al competiţiei chineze, Bianca Andreescu a atins un număr impresionant de victorii: mai exact, canadianca deţine, acum, 14 meciuri consecutiv adjudecate în circuitul WTA, având practic o perioadă în care este invincibilă.

„Nu vreau să par îngâmfată sau ceva de genul, dar cam simt că am uitat cum e să pierzi. E un sentiment grozav. Când meditez, mă asigur că mă concentrez asupra sentimentului de după victorii. E bine că am uitat cum e în extrema cealaltă”, a declarat Bianca Andreescu, recent câştigătoare a două titluri, de la Toronto şi US Open.