Valentino Rossi şi-a încheiat cariera cu o clasare pe locul 10 în ultima cursă a sezonului de MotoGP VIDEO

Cursa a fost câştigată tot de un italian, Francesco Bagnaia (Ducati). Francezul Fabio Quartararo (Yamaha), câştigătorul titlului mondial, s-a clasat pe locul cinci la Valencia.

La final, Rossi a făcut un tur de onoare, în aplauzele celor prezenţi. Italianul a fost purtat pe braţe şi ovaţionat, iar publicul i-a scandat numele.

Valentino Rossi, în vârstă de 42 de ani, a activat în MotoGP în perioada 2000-2021. El a câştigat titlul mondial în 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 şi 2009. Rossi a încheiat sezonul 2021 pe locul 18 în clasamentul general.

