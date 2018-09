US Open: Serena Williams, în sferturi, Elina Svitolina, eliminată în optimi. Simona Halep va păstra peste 2.000 de puncte avans în clasamentul WTA

Jucătoarea americană s-a impus după un meci care a durat o oră şi 37 de minute.

În sferturi, Serena Williams va evolua cu sportiva cehă Karolina Pliskova, locul 8 WTA, care a depăşit-o, cu scorul de 6-4, 6-4, pe australianca Ashleigh Barty, locul 17 WTA, într-o oră şi 24 de minute.

Deţinătoarea trofeului, Sloane Stephens, locul 3 WTA, a trecut şi ea în sferturi, după ce s-a impus, cu 6-3, 6-3, în faţa belgiencei Elise Mertens, locul 15 WTA, într-o oră şi 26 de minute.

Stephens va evolua în sferturi cu letona Anastasia Sevastova, locul 18 WTA, care a eliminat-o, în optimi, cu 6-3, 1-6, 6-0, pe ucraineanca Elina Svitolina, locul 7 WTA, într-o oră şi 21 de minute.

În urma eliminării Elinei Svitolina, Simona Halep îşi va păstra cele 2.086 de puncte în plus pe care le are faţă de ocupanta locului secund, daneza Caroline Wozniacki, în fruntea clasamentului WTA ce va fi publicat după US Open.

Simona Halep, locul I WTA, a părăsit US Open în primul tur, după ce a fost învinsă, cu scorul de 6-2, 6-4, de Kaia Kanepi, notează News.ro.