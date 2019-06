Toma Coconea s-a clasat pe locul 11 la Red Bull X-Alps 2019

2030,78 de kilometri prin Alpi a parcurs Toma Coconea în cele 11 zile de la startul celei mai dure ediţii Red Bull X-Alps din istorie. Veteranul şi dublul vicecampion al competiţiei a parcurs 590,84 kilometri în alergare în 98 de ore şi jumătate, la o viteză medie de 4,7 km/h, şi a zburat o distanţă de 1.439,95 de kilometri, timp de aproape 41 de ore, la o viteză medie de 33,95 km/h.





În încercarea de a prinde un loc în top 10, Toma Coconea a stabilit şi un nou record la Red Bull X-Alps fiind primul sportiv care a zburat cu parapanta la o altitudine de 6.017 metri în jurul celui de-al 11-lea check-point de la Monte Viso.





Ediţia din 2019 nu doar că a avut cel mai dificil traseu de până acum, dar sportivii s-au confruntat cu condiţii meteo extreme, de la caniculă şi până la temperaturi de sub 0 grade cu ninsoare şi vânt puternic, toate acestea influenţând parcursul sportivilor care trebuiau să bifeze 13 check-point-uri – din Austria, Germania, Italia, Elveţia şi Franţa - în drumul lor spre Monaco.





„La Red Bull X-Alps 2019, cea mai dură competiţie de aventură din lume, am avut parte de mai multe puncte de control şi mai multă zăpadă decât în ediţiile precedente, ceea ce a transformat această ediţie într-una mult mai complexă, tehnică, dificilă. Efortul fizic şi psihic depus a fost intens, dar până la urmă, este ceea ce îmi place - să demonstrez că limitele pot fi depăşite. Canicula şi zilele în care nu am avut condiţie de zbor şi m-au obligat să alerg, acumulând oboseală, m-au determinat ca în ultima zi să zbor în loc să parcurg distanţa până la Monaco la pas, cu toată faima de alergător înrăit. Nu am reuşit să ajung la Monaco, dar la final de competiţie m-am răcorit într-un lac azuriu, am fost alături de oameni dragi şi pot spune că a fost o competiţe pe cinste”, a spus Toma Coconea la finalul Red Bull X-Alps 2019.





Câştigătorul ediţiei din 2019 a fost elveţianul Christian Maurer care s-a impus pentru a şasea oară consecutiv. Maurer, 36 de ani, a parcurs distanţa până la Monaco în 9 zile, 3 ore, 6 minute şi 11 secunde şi a câştigat toate ediţiile desfăşurate din 2009 şi până acum.





Podiumul a fost completat de francezul Maxime Pinot, care a încheiat parcursul după 9 zile, 21 de ore şi 52 de minute, în timp ce austriacul Paul Guschlbauer şi francezul Benoit Outters au împărţit ultima treaptă a podiumului, sosind împreună după 10 zile, 8 ore şi 45 de minte.





Toma Coconea şi-a încheiat evoluţia, pe locul 11 din 32 de participanţi din 20 de ţări, cu 78,1 kilometri înaintea punctului de sosire.





