Djokovici - Thiem, finala Australian Open 2020. Dominic se impune din nou în faţa lui Zverev, într-un meci important

Dominic Thiem îşi aduagă, astfel, în CV o primă finală de Grand Slam pe hard, după două prezenţe în ultimul act la Roland Garros, fiind al 53-lea jucător din Era Open ajuns într-un meci cu trofeul pe masă la Australian Open. Dintre jucătorii activi în circuit, Novak Djokovic are cele mai multe finale jucate la Australian Open (8 - contabilizând şi meciul de duminică), urmat de Roger Federer (7), Rafael Nadal şi Andy Murray (câte 5 finale). Austriacul li se alătură lui Stan Wawrinka, Jo Wilfred Tsonga şi Marin Cilic pe lista sportivilor activi cu finală jucată la "Open-ul Vesel".

Dominic Thiem (26 ani) a arătat ca un jucător matur, reuşind să confirme excelenta victorie din sferturi, din faţa lui Nadal, printr-o calificare în finală, în ciuda unui start mai puţin inspirat. Austriacul şi-a reglat însă tirul şi a reuşit să controleze în cele din urmă duelul cu mai tânărul Zverev (22 ani), încheind meciul cu 43 de lovituri câştigătoare (una în plus faţă de Zverev) şi 40 de greşeli neforţate.

„Poate că experienţa a contat. Este un start de sezon bun pentru mine. A fost un meci ireal, atât de greu, este aproape imposibil să îi faci break lui Zverev. Este ireal să fiu în finală la Australian Open. Este foarte greu să returnezi împotriva unui jucător care serveşte atât de bine (n.r. - Zverev a avut frecvenţă de 90% la primul serviciu în setul întâi). Dacă nu era tie-break, cred că încă am fi jucat. Eu întâlnesc mereu regii suprafeţelor respective (n.r. - aluzie la faptul că l-a înfruntat pe Nadal în două finale la Roland Garros, unde ibericul are 12 trofee, iar acum îl va înfrunta pe Djokovic - neînvins până acum în şapte finale jucate la Melbourne). Voi încerca să fac tot ce pot, trebuie să am încredere în drumul pe care îl am de parcurs. Voi încerca să dau totul“, a declarat Dominic Thiem la interviul de pe teren.

4 victorii în zece meciuri directe cu Novak Djokovici a obţinut până acum Dominic Thiem

Cum l-a învins Dominic Thiem pe Aleander Zverev, în semifinale la Australian Open

Acoperişul s-a închis din nou la Melbourne, însă nu din cauza temperaturii, ci a ploii. După ce joi - zi în care s-a atins recordul de temparatură pentru ediţia 2020 a Australian Open-ului (40 de grade Celsius) - acoperişul a rămas deschis, vineri, pe Rod Laver Arena s-a jucat sub acoperiş, începând cu game-ul patru al celei de-a doua semifinale masculine, arbitrul de scaun luând prompt decizia de a folosi infrastructura existentă, la apariţia primilor stropi de ploaie, lăsându-l pe Zverev la un punct de al doilea său game.

Meciul avusese deja un start furtunos, între doi rivali care, deşi cu o diferenţă de vârstă de patru ani între ei, promit să asigure viitorul tenisului masculin odată cu inevitabila dispariţie din peisaj a granzilor Federer, Nadal şi Djokovici. Într-un game curat ca lacrimia, Zverev a dat startul cu break, pentru ca Thiem să răspundă imediat cu aceeaşi monedă, impunând ritmul de raliu care îi convine - până la 24 de lovituri în schimb, pentru a smulge re-break-ul, folosindu-şi eficient slice-ul şi superba deplasare în teren. 13 minute pentru primele trei game-uri demonstrau clar că cei doi fac spectacol, ambii având în rachetă lovituri câştigătoare uimitoare.

Scurta pauză de închidere a acoperişului a părut că îl avantazează pe Zverev, care s-a ridicat de pe scaun pentru a expedia un as. Un game alb pe lansare, pentru 3-2 a fost ultimul câştigat de austriac în primul set. Zverev a lovit mai departe fluent, agresiv şi eficent, Thiem supralicitând în multe momente şi arătând semne de nelineşte. Zverev a sprintat pe tabelă la 5-3, cu doar două puncte pierdute în trei game-uri, ultimul hold având ceva din tenisul bliţ etalat în multe rânduri de Federer: 69 de secunde pentru un game în care Thiem nu a trimis decât două lovituri. Setul i-a revenit germanului, cu un mosntruos procentaj de 90% la frecvenţa primului serviciu în primul act, după ce Thiem a sucombat din nou pe serviciu, ajugând la 13 greşeli neforţate.

Setul doi a adus mai multă lejeritate pentru Thiem. Zverev a deschis setul secund cu hold în 65 de secunde, însă Thiem şi-a pus ordine în gânduri, evoluând tot mai aproape de nivelul arătat în duelul din sferturi cu Nadal. Thiem şi-a pus la lucru reverul pentru a trece prima tură pe lansare, apoi a speculat apariţia primelor două duble greşeli pe serviciul lui Zverev - consecutive în deschiderea game-ului trei, pentru a prelua conducerea. În game-ul şase, Thiem a părut că scapă din nou lucrurile de sub control, mizând pe scurtă şi fiind surprins de reacţia impecabilă a lui Zverev. Neamţul a egalat la trei, lobându-l eficient pe austriac. Thiem a apăsat însă imediat acceleraţia, urcând la fileu pentru a smulge break-ul decisiv în manşă, în game-ul şapte. Ultima bătălie s-a purtat în game-ul în care Thiem, la 5-4, a servit pentru 1-1 la seturi. Opt minute de luptă cu garda jos, două mingi de break anulate lui Zverev şi un raliu-uriaş, de 23 de lovituri, au înclinat balanţa în favoarea lui Thiem, care a închis cu as un set în care nu a mai greşit decât de cinci ori, reuşind în schimb nouă lovituri câştigătoare. După 80 de minute, meciul fusese redus la un duel cel-mai-bun-din-trei seturi.

Meciul a avut parte de o nouă întrerupere după primul game al setului trei, pentru ca organizatorii să rezolve o problemă legată de sistemul de lumini, dar şi ceva apă ajunsă pe teren. Thiem a dat restart mai bine,, punând presiune pe un Zverev din ce în ce mai clar sufocat de schimburile prelungite. Cu un passing de rever, Thiem şi-a trecut în cont break-ul de 2-1, păstrând plusul la capitolul agresivitate pentru a anula minge de re-break şi a se propulsa la 3-1. Zverev a salvat impresionant game-ul cinci, evitând dublu break-ul: cei doi jucători au primit ovaţii, după un schimb fabulos, încheiat de Thiem cu plonjon la câţiva metri de fileu şi de Sascha - cu un lung de linie, după recuperări la limită în defensivă, mingea de game obţinută astfel fiind convertită de neamţ după o minge a care a fost nevoie de reluare video. Zverev nu s-a oprit aici, recuperând break-ul pentru a-i răspunde lui Thiem cu o serie în oglindă de trei game-uri.

Rămas fără posibilitatea de a cere Challenge, Zverev s-a inflamat după ce arbitrii de la linia au dat out la un prim serviciu important. A negociat cu arbitrul - poţi trece peste decizia lui, să ceară Thiem reluare, să vedem unde a fost mingea. Oificialul din scaun nu a cedat, dar lui Zverev nu i-a mers deloc rău, reuşind aşi mai întâi pe serviciul doi, apoi pe primul. Neamţul s-a ales cu avertisment pentru limbaj.

Thiem a trecut prin momente dificile în final de set trei indicând spre loja sa existenţa unui disconfort de ordin fizic. A reuşit însă să găsească soluţii câştigătoare cu reverul şi apoi cu dreapta - după ce aceasta îl trădese în câteva rânduri - pentru a anula două mingi de set ale lui Zverev în game-ul cu numărul zece. A trecut din nou prin emoţii, după ce s-a împiedicat - aşa cum o făcuse şi în meciul anterior cu Nadal, însă tot s-a ales cu winner, apoi în tie-break a venit cu două atingeri magice, reuşind cu un stop să obţină din prima punct pe serviciul lui Zverev şi, cu un nou demi-voleu perfect, să pună pe tabelă scorul de 4-2 înainte de schimbarea terenului. După o oră şi 22 de minute de la startul manşei, Thiem s-a impus, încheind setul cu lovituri câştigătoare consecutive, 7-3 în tie-break.

Duelul Thiem - Zverev a intrat în a patra oră de joc, la 2-2 în setul patru, într-o inevitabilă secvenţă de acalmie a jocului. Dominic şi Sascha şi-au apărat cu lejeritate serviciul până la 4-4, când schimburile au crescut din nou la capitolul spectacol. În ciuda eforturilor lui Zverev, Thiem s-a impus totuşi la 15, apropiindu-se la un game de victorie. Zverev a fost aproape de colaps pe serviciu, după un start perfect de game, cu 40-0, vpăzându-se egalat. Servicii apăsate l-au scos din încurcătură, înainte ca Thiem să apuce să simtă miros de minge de meci.

Decizia a venit, logic, în tie-break. Thiem a deschis cu serviciu apăsat, iar Zverev şi-a trădat emoţiile, comiţând dublă greşeală în primul punct jucat pe lansare. Chiar dacă niciunul dintre jucători nu a mai obţinut punct pe serviciu până la schimbul de terenuri, Thiem a fost cel care s-a stăpânit mai bine, oferindu-şi trei mingi de meci, fructificând-o pe a doua, asumându-şi riscul necesar pentru a închide meciul, după trei ore şi 42 de minute.