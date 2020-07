Telenovela numirii lui Mircea Lucescu la Dinamo Kiev a luat sfârşit: „Nu mă dezic de Şahtior”

Discuţia cu ziariştii a fost deschisă de preşedintele clubului, Igor Surkis, personajul care a făcut posibil transferul românului.

"Am urmărit conferinţa de presă a preşedintelui Igor Surkis şi m-a surprins că s-a vorbit mult de raportul cu suporterii şi mai puţin de ce ar trebui să facem noi, cei care ne ocupăm de soarta lui Dinamo Kiev. Nicăieri unde am fost, nu am adus schimbări radicale. Până la proba contrarie, am dat şi dau încredere totală jucătorilor care au evoluat. Au nevoie de o schimbare în modul de a gândi fotbalul şi de a pregăti jocul. În ceea ce priveşte transferurile, am avut o discuţie cu departamentul de scouting. Am vrut să văd ce jucători s-au urmărit în toată această perioadă", a spus Lucescu.

Chestionat pe tema rivalităţii dintre Dinamo Kiev şi Şahtior Donetsk, tehnicianul român a declarat că nu se va dezice vreodată de fosta sa echipă.

"Şahtior e o istorie extraordinară. Nu se pune problema ca eu să mă dezic de ceea ce s-a întâmplat în perioada aceea. Eu sunt antrenor profesionist, ştiu să împart emoţii, sentimente şi ce înseamnă datorie profesională. Nu am venit să-mi iau vreo revanşă faţă de Şahtior. Am numai respect pentru tot ceea ce s-a întâmplat acolo, am respect pentru suporteri, pentru conducere, pentru jucătorii de acolo. Dar aia e partea din trecut, asta e partea de acum", a mai spus Lucescu.

Venirea românului la gruparea din Kiev a fost umbrită de evenimente mai puţin plăcute, după ce o parte a suporterilor lui Dinamo Kiev au contestat dur această mutare. După protestele fanilor, Mircea Lucescu a decis să renunţe, dar s-a răzgândit la insistenţele patronului clubului, Igor Surkis.