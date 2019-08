Taylor Townsend, interviu printre lacrimi după victoria cu Simona Halep! Ce-a a reuşit să îngaime sportiva din SUA

Jucătoarea de pe locul 116 WTA şi-a stăpânit foarte greu emoţiile la interviul acordat imediat după victoria răsunătoare din meciul cu proapăta câştigătoare a turneului de la Wimbledon.

"E ceva extraordinar. A fost o calatorie lungă...", a bâiguit Taylor, după care a izbucnic în plâns.

După ce şi-a revenit, Taylor a catalogat victoria cu Simona drept cea mai importantă a carierei sale. "Acest meci înseamnă foarte mult pentru mine, înseamnă ca sunt în stare să o fac. Ăsta este motivul pentru care am jucat să câştig, nu pentru a nu pierde. Am fost mult mai agresiva. Mi-am zis ca este şansa mea şi că nu am absolut nimic de pierdut. Chiar şi atunci când mi-am pierdut serviciul la 5-4 (n.r. Townsend a irosit atunci 2 mingi de meci), mi-am spus ca trebuie sa merg mai departe şi că pot să câştig", a spus Taylor.

Jucatoarea aflată pe locul 116 in ierarhia WTA a contabilizat 105 veniri la fileu în meciul cu Simona şi a declarat că aceasta a fost strategia gândită înainte de începerea meciului. "Trebuia sa fac ceva diferit, pentru ca altfel nu aveam sanse. Venirea la fileu face parte din jocul meu"

