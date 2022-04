Swiatek, regina şoselelor: Nemţii i-au dat o bijuterie de maşină cum nu prea există în Polonia VIDEO

S-a tot vorbit, în ultimii ani, despre noua regină a tenisului feminin, însă multe dintre candidate au ieşit din prim-plan, după perioade mai bune, dar trecătoare.





Un exemplu elocvent e Naomi Osaka, japoneza care, în perioada 2020-2021, a avut 23 de victorii la rând. Pentru ca apoi, lovită de depresie, să ajungă dincolo de locul 70 în lume.

Swiatek, în schimb, a avut o explozie, câştigând French Open 2020, urmată de o perioadă mai slabă. Şi, în acest sezon, când intrase într-un con de umbră, brusc, şi-a început ascensiunea. Iar acum, la Stuttgart, tocmai a egalat recordul lui Osaka din 2020-2021, ajungând la 23 de victorii la rând în circuitul feminin!

Această serie fabuloasă i-a adus polonezei patru trofee (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart) şi un avans consistent în fruntea clasamentului mondial. Aici, Swiatek are 7.181 de puncte, iar cea mai apropiată rivală, Paula Badosa, e la 2.136 de puncte distanţă! Pe cât de mare e distanţa care separă primele două clasate, pe atât de mică e diferenţa care există între locul 2 şi locul 3. Pentru că Badosa şi Krejcikova sunt despărţite de doar... 2 puncte!

„Am permis de doar 6 luni“

Revenind la Iga Swiatek, aceasta a plecat de pe terenul de la Stuttgart, după finala câştigată cu Aryna Sabalenka (4 WTA), direct la bordul unui Porsche Taycan! A fost bonsul acordat de organizatori pe lângă cecul de 93,823 de euro primit de campioana de la Stuttgart.

Încântată de modul în care a fost răsplătită, Swiatek a făcut o serie de declaraţii simpatice după finală, oferite de news.ro:

*E o situaţie destul de ciudată în care mă aflu, pentru că abia mi-am luat permisul de conducere acum şase luni. Sunt foarte încântată. A fost o săptămână grozavă pentru că am reuşit să învăţ multe despre maşini, să mă entuziasmez şi să fiu fascinată de alte lucruri decât de tenis. E ceva nou, pentru că o vreme am fost ocupată doar cu tenisul. Fizioterapeutul meu ştie multe despre maşini, aşa că mă va ajuta să o aleg pe cea potrivită. Nu ştiu dacă ştiţi asta, dar eu nu prea mă pricep să iau decizii.

*Ei bine, acesta e un alt turneu în care m-am surprins pe mine însămi. Că pot să câştig nefiind sută la sută perfect pregătită sau că nu trebuie să mă simt sută la sută pentru a juca, totuşi, un tenis foarte bun şi pentru a face meciuri solide. Tranziţia a fost destul de rapidă (n.r. - de pe hard pe zgură) şi am avut multe îndoieli. Pur şi simplu, n-am vrut să mă concentrez cu adevărat pe asta şi m-am concentrat doar pe ceea ce pot influenţa. Aşa că, da, acesta e un alt turneu care mi-a arătat că pot să o fac indiferent de situaţie.

*Practic, ultima dată când am jucat pe zgură a fost acum un an, aşa că nu eram sigură cât de bine voi face tranziţia şi dacă voi putea să o fac în două zile. Înainte de primul meci, cred că am petrecut două ore pe teren. Mereu am auzit că această suprafaţă e complicată şi că e ciudată şi diferită de oricare alta. De aceea, am avut cele mai multe îndoieli, în principiu. Sunt destul de mândră de mine că în timpul turneului am reuşit să mă adaptez şi să învăţ, pentru că înainte nu a fost atât de uşor. În momentul de faţă simt că în timp pot învăţa multe, aşa că pot avea mai multă încredere în aptitudinile şi abilităţile mele.

Maşină de 125.000 de euro!

Maşina cu care Swiatek a plecat din Germania e una electrică: Porsche Taycan GTS Sport Turismo. Şi are preţul de pornire de 125.000 de euro. Presa poloneză a notat că un astfel de model nu prea există, în acest moment, pe şoselele ţării, aşa că Iga va ieşi în prim-plan, când se va deplasa cu autoturismul primit din partea nemţilor.