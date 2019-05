Spovedania Simonei Halep, după finala de la Madrid: „Voi fi mai îngăduitoare cu mine, pentru că nu merit să fiu criticată!“

La finalul partidei cu Kiki Bertens, scor 4-6, 4-6, Simona a dezvăluit ce a mers şi ce nu a funcţionat, dar şi cum vede sezonul său actual.

"Ea a jucat un tenis bun astă seară. Fără doar şi poate, a meritat să câştige partida. Cât despre jocul meu, am avut o abordare greşită şi sunt foarte supărată din cauza asta. N-am să fac o tragedie, doar mă gândesc ce lucruri să schimb data viitoare, când o voi întâlni.

Am jucat prosteşte astăzi, tot ce îi place ei, dar câteodată se întâmplă şi aşa. Iau lucrurile pozitive din această săptămână, la începutul căreia nu-mi imaginam că voi juca finala.

Mă voi calma, voi analiza mai mult şi voi fi mai îngăduitoare cu mine, pentru că nu merit să fiu foarte critică. A fost un meci bun al ei şi merita să câştige titlul, pentru că toată săptămâna a jucat un tenis foarte bun. Dar şi eu am avut o săptămână bună.

Nu doresc să vorbesc despre ce am făcut şi ce nu am făcut rău, vreau doar să spun că am greşit şi că va trebui să văd cum corectez pe viitor.

Ultimele 5 luni au fost bune, în opinia mea. Ştiam că anul acesta va fi unul diferit, după ce am cucerit titlul de Mare Şlem. Am făcut meciuri bune, am dobândit capital de încredere, am acumulat experienţă, urmare a unor momente grele. Am învăţat multe lucruri şi sunt mulţumită de această primă perioadă a anului", a spus Halep la conferinţa de presă, conform tenisite.info.

