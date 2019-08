Simona Halep a plecat în Canada pentru Rogers Cup: „E dificil e să o iei de la capăt după un succes atât de mare!“ Când va juca românca primul său meci

"E tot o suprafaţă rapida, nu o să fie foarte greu. Mai dificil e s-o iei de la capăt după un succes atât de mare. Dar m-am odihnit destul de bine, am fost şi în vacanţă, mă simt bine şi sunt încrezătoare. Nu vreau să vorbesc despre şansele mele la US Open. Cred că am şansa mea. Vom vedea. Îmi doresc să reuşesc acelaşi joc ca la Wimbledon", a declarat cea mai bună jucătoar de tenis a Românei pe aeroportul Henry Coanda.

Pentru actualul număr 4 WTA va fi primul turneu după câştigarea Grand Slam-ului de la Wimbledon. Simona Halep va juca la Rogers Cup din postura de deţinătoare a trofeului



Organizatorii turneului canadian au anunţat că românca, cap de serie numărul 4, va debuta în competiţie miercuri, 7 august..



La competiţia din Canada şi-au anunţat participarea liderul mondial, Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Karolina Pliskova, surorile Serena şi Venus Williams, Petra Kvitova, Elina Svitolina şi Caroline Wozniacki. Turneul de categorie Premier 5 este dotat cu premii totale de 2.830.000 de dolari.



În luna august, Simona Halep va mai juca Cincinnati (12-18 august) şi US Open (26 august - 8 septembrie)



















