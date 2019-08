Simona Halep merge la Darren Cahill acasă. Ce va face jucătoarea noastră în Australia

Din acest motiv, Simona a decis să meargă la Adelaide, unde de la anul se va desfăşura un turneu WTA.

Fostul lider mondial din WTA este prima jucătoare anunţată la turneul de categorie Premier în sezonul următor! Competiţia organizată în oraşul unde s-a născut şi locuieşte Darren Cahill se va desfăşura în perioada 12-18 ianuarie 2020, chiar înainte de Australian Open.

"Când am auzit despre turneu pentru prima dată, am spus că voi juca acolo cu siguranţă. Vreau să revin la Adelaide pentru că mi-a plăcut atât de mult. Am doar amintiri grozave de acolo. Oamenii sunt foarte relaxaţi şi te fac şi pe tine să fii la fel", a spus Simona.

