Simona Halep merge azi la Cotroceni. Ce distincţie îi va acorda preşedintele României, Klaus Iohannis

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, decretul de decorare a Simonei Halep cu Ordinul Naţional Steaua României în grad de Cavaler.

"În semn de înaltă apreciere şi recunoaştere pentru câştigarea trofeului de tenis de la Wimbledon, pentru rezultatele sportive excepţionale obţinute de-a lungul carierei, pentru desăvârşirea poziţiei în rândul celor mai bune jucătoare ale lumii, precum şi pentru talentul, dăruirea, devotamentul şi profesionalismul puse în slujba afirmării sportului românesc pe plan internaţional şi popularizării acestuia în rândul tinerilor, fiind un simbol al tinerei generaţii de sportivi, Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a conferit Ordinul Naţional «Steaua României» în grad de Cavaler sportivei Simona Halep", a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Ordinul naţional „Steaua României” este cel mai vechi ordin naţional şi a fost creat în 1864 de Cuza Vodă.Totodată, este cea mai înaltă distincţie oferită de statul român.



Ordinul naţional ''Steaua României'' se conferă prin decret de către preşedintele României. Conform Articolului 3, Ordinul naţional ''Steaua României'' poate avea maximum 3.650 de membri, grupaţi în 6 grade, cu însemne diferite pentru civili, militari şi de război. În ordine crescătoare, cele 6 grade sunt: Cavaler; Ofiţer; Comandor; Mare ofiţer; Mare cruce; Colan. Membrii ordinului sunt numiţi pe viaţă şi, indiferent de gradul primit, ei poarta titlul generic de cavaler al Ordinului naţional ''Steaua României''. Ei beneficiază de onorurile militare acordate ofiţerilor Armatei Române.



Pentru gradul de Cavaler este prevăzut un număr de 2.000 de membri (din cei 3.650), din care 1.700 pentru civili şi 300 pentru militari.



Însemnul gradului de Cavaler are diametrul de 40 mm şi culoarea naturală a argintului. Medalionul central are diametrul de 11 mm, iar bordura de 2 mm. Literele cu care este înscrisă deviza sunt aurite şi au înălţimea de 1,5 mm. Stema României, ştanţată în metal, are înălţimea de 8 mm. Pe reversul medalionului cifrele anului 1877 sunt aurite şi au înălţimea de 2,5 mm. Cununa ovală din frunze de laur şi stejar, emailată verde, are diametrele exterioare de 23 şi 13 mm, iar diametrele interioare de 10 x 7 mm. Inelul circular prin care se petrece panglica are un diametru exterior de 15 mm. Panglica gradului este de 40 mm, iar dungile marginale albastru închis sunt late de 3 mm, cele interioare, şi de 2 mm, cele exterioare; în partea ei aparentă, panglica este înaltă de 50 mm. Însemnul gradului se poartă pe partea stângă a pieptului.



Printre personalităţile sportive decorate cu Ordinul naţional "Steaua României" în grad de Cavaler se numără Anghel Iordănescu şi Mircea Lucescu.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: