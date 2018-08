Simona Halep, lăudată la scenă deschisă de o fostă mare campioană: „Iese cu brio din situaţii limită!“

Îniantea începerii turneului, Simona a fost lăudată la scenă deschisă de Chris Evert, fosta mare jucătoare de tenis.

"Nu cred că accidentarea de la tendonul lui Achile o va afecta la US Open. Cred că e odihnită şi pregătită pentru US Open. Şi, după cum o ştiţi, va fi un pericol pentru Serena. a trebuie să alerge mai mult decât alte jucătoare şi mai mereu se confruntă cu meciuri de trei seturi. E păcat pentru turneul de la New Haven că s-a retras, dar e bine pentru Simona şi pentru sănătatea şi starea ei fizică. Simona e foarte solidă pentru că poate alerga foarte mult şi poate returna numeroase mingi ale Serenei. Plus că e încrezătoare, puteţi vedea asta. Iese cu brio din situaţii limită. În ultimele săptămâni a fost în situaţii complicate, dar a revenit pentru că a început să creadă mai mult în ea însăşi. Este solidă, poate alerga foarte mult şi, în acelaşi timp, poate produce un tenis ofensiv când are nevoie de asta. Aşa că sunt foarte sigură că va fi un pericol pentru Serena", a declarat Christ Evert pentru ESPN.