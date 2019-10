Simona Halep - Bianca Andreescu, duelul răsfăţatelor românilor

Tragerea la sorţi a turneului de la Shenzhen a avut loc vineri şi a oferit iubitorilor tenisului două grupe echilibrate. Simona Halep, locul 5 WTA, va evolua în Grupa Violet, alături de sportiva cehă Karolina Pliskova (2 WTA), câştigătoarea US Open, Bianca Andreescu (4 WTA) şi deţinătoarea trofeului, ucraineanca Elina Svitolina (8 WTA). Jucătoarea născută în Constanţa are rezultate pozitive în meciurile directe cu două dintre cele trei adversare din grupă, în timp ce pe Bianca Andreeescu nu a întâlnit-o încă niciodată.



După ce a nu a putut să onoreze turneul de anul trecut din cauza unei accidentări suferite la spate, Simona Halep nu se prezintă nici în 2019 într-o stare de sănătate perfectă, fotul număr 1 WTA confruntându-se în ultimele două luni cu mai multe probleme.

Bianca, revelaţia acestui sezon

Deşi nu a fost ocolită de accidentări în 2019, Bianca are cifre formidabile anul acesta şi, cu 48 de succese din cele 53 de partide disputate, are cel mai bun procentaj de victorii din circuit. Chiar dacă este cea mai tânără jucătoare înscrisă la startul competiţiei de la Shenzhen, sportive care evoluează pentru Canada are deja 3 titluri în palmares, toate obţinute în 2019: primul Grand Slam din carieră la US Open, Rogers Cup şi Indian Wells.

Duelul în premieră dintre Simona Şi Bianca a fost prefaţat de cele două sportive cu declaraţii pline de superlative. „Ştiu că nu va fi uşor. Toate sportivele din turneu sunt adversare dificile. Aştept, însă, să văd ce pot face împotriva lor. Sper că pot obţine rezultate bune. Am jucat cu Pliskova şi cu Svitolina, anul acesta, aşa că ştiu cât de cât la ce să mă aştept. Cu Simona nu am jucat niciodată, însă o admir mult. Va fi un meci foarte interesant, sunt entuziasmată!”, as spus Bianca.

De partea cealaltă, Simona a lăudat-o şi ea pe adversara de astăzi. "Bianca Andreescu a avut un sezon excelent, după ce a câştigat primul ei turneu de Grand Slam, US Open, la doar 19 ani. Abia aştept s-o întâlnesc, sunt entuziasmată. Va fi o mare provocare pentru mine fiindcă anul acesta a fost unul cu suişuri şi coborâşuri. Am atins apogeul în timpul turneului de la Wimbledonul, dar restul sezonului nu a fost grozav. Nu mă gândesc la a câştiga sau la a pierde, vreau doar să pot juca", a spus Simona Halep, la conferinţa de presă.

Din declaraţiile fotului număr 1 WTA au răzbătut însă şi unele motive de îngrijorare privind starea ei de sănptate. “Este o grupă foarte dificilă. Jucătoarele sunt foarte puternice şi joacă foarte bine. Este o mare provocare pentru mine să le înfrunt revenind după o accidentare. Voi da tot ce pot mai bun şi voi încerca să joc cât mai bine posibil pentru a câştiga meciurile”, a mai spus Halep.

În runda a doua, care are loc marţi (Grupa Roşie) şi miercuri (Grupa Violet) se vor înfrunta învingătoarele, respectiv învinsele din prima zi. Meciurile din etapa a treia se vor disputa joi, respectiv vineri. În semifinalele programate sâmbătă se califică primele două clasate din fiecare grupă, în timp ce finala va avea loc duminică şi va însemna ultimul meci oficial al sezonului feminin 2019.

Palmaresul cu adversarele din Grupa Violet

Simona Halep - Karolina Pliskova 7-3

Simona Halep - Elina Svitolina 5-4

Simona Halep - Bianca Andreescu 0-0