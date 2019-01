Serena, ridicată în slăvi de Boris Becker: Cum a comentat fostul mare jucător primul meci al lui Williams la Australian Open 2019

Victoria americancei de 37 de ani l-a impresionat pe Boris Becker, cel care a comentat prestaţia Serenei într-o intervenţie la Eurosport, postul care transmite Australian Open.





„Din punctul de vedere al unui german, aveam speranţe mari cu Tatjana. Sigur că Serena era favorită oricum, dar nu mai jucase în Australia de doi ani şi nici nu mai jucase la nivel înalt de la US Open. Totuşi, nu a lăsat să se vadă absolut deloc vreo lipsă a meciurilor jucate sau a condiţiei fizice – a arătat incredibil! Cred că îi place foarte mult ideea că are şansa să scrie istorie. Are 23 titluri de Mare Şlem şi vrea să o egaleze pe Margaret Court. Iubeşte tenisul şi a câştigat tot ceea ce a visat. Acum este o mama fericită, dar suficient de tânără cât să mai poată concura şi este minunat să o vezi atât de motivată. Nu îmi pot imagina tenisul fără ea“, a declarat Becker.