Serena, după meciul cu Halep:  „Sunt o luptatoare!“ Cum a comentat faptul că Simona este locul 1 mondial

"A fost un meci intens, cu puncte incredibile, dar pentru asta joc tenis şi de asta iubim acest sport. Trebuia să-mi ridic jocul dupa acel set doi, pentru că am jucat împotriva numărului 1 mondial. Ea e o jucătoare grozavă şi merită această poziţie. Stiam că pot să joc mai bine şi am reuşit să fac diferenţa. Sunt o luptătoare şi muncesc foarte mult pentru fiecare punct"", a spus Serena Williams la interviul de dupa meci.



Meciul a durat o ora si 47 de minute de joc şi s-a încheiat cu scorul 6-1, 4-6, 6-4



În faza următoare a competiţiei, Serena o va întâlni pe Karolina Pliskova.

"I'm such a fighter. I never give up."



You can say that again @serenawilliams 🙌#AusOpen pic.twitter.com/lvPE49CWE7