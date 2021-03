Seism de 5,7 pe scara Richter în timpul unui punct al meciului Zverev - Koepfer! Cum au reacţionat jucătorii VIDEO

În semifinalele turneului de la Acapulco, chiar în timpul disputării unul punct, cei doi sportivi au fost surprinşi de un cutremur.

În febra disputării rally-ului, cei doi jucători nu au simţit însă că terenul de joc s-a cutremurat. Zverev şi Koepfer au aflat ce s-a întâmplat abia la finalul punctului, când meciul a fost întrerupt pentru o foarte scurtă pauză. Conform seismografilor, mişcarea telurică a durat aproximativ 10 secunde, a avut o forţă de 5,7 pe scara Richter şi epicentrul la 125 de km.

"Habar n-am avut ce s-a întâmplat. Şi nici Dominik nu a simţiti ceva. Doar am auzit rumoare în tribune. Am impresia că luminile s-au mişcat puţin. Spectatorii l-au simţit mai mult decât am făcut-o noi", a declarat Zverev, la finalul meciului.

Zverev s-a impus cu 6-4, 7-6 (5).şi urmează să joace în finală împotriva grecului Stefanos Tsitsipas, care a trecut de Lorenzo Musetti, 6-1, 6-3

