Să-l expulzăm pe Djokovici? Australienii arată cifrele celui mai controversat sondaj de opinie

Novak Djokovici (34 de ani, 1 ATP) are probleme tot mai mari şi, chiar dacă a câştigat o prima bătălie în instanţă, folosindu-se de vicii de procedură în cazul său, el riscă, în continuare, expulzarea.

Cum se vede însă cazul Djokovici, în Australia? Chiar astăzi, presa din această ţară a furnizat rezultatele unui sondaj online. Iată cifrele:

*Trebuie anulată viza vedetei de tenis, Novak Djokovici, iar sârbul să fie obligat să părăsească Australia?

Da: 51%

Nu: 31%

N-am nicio părere: 18%

*Ce părere aveţi despre Novak Djokovici?

Bună: 27%

Proastă: 43%

Nu mă interesează: 30%

A majority of surveyed Australians believe Novak Djokovic should be deported, according to polling by well-known Australian pollster John Utting



43% have a negative opinion of him, 30% feel neutral



Sample of 500 respondents across Australia, conducted online #AO2022 https://t.co/Dpb83CImBv