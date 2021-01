S-a vaccinat fără să fie pe listă, acum vrea să lucreze în linia I: Cibulkova a pus Slovacia pe jar

La doi ani după ce şi-a încheiat cariera de sportivă, fosta ocupantă a locului 4 WTA, Dominika Cibulkova (31 de ani) a revenit în atenţia presei internaţionale din motive nedorite.





Concret, aceasta a primit prima doză de vaccin împotriva COVID-19, chiar dacă în Slovacia nu s-a început, deocamdată, vaccinarea celor aflaţi în afara categoriei de risc, unde se află atât Dominika, cât şi soţul ei.

Într-o primă fază, Cibulkova a explicat că a fost vaccinată „din greşeală“, la Spitalul Universitar Kramare din Bratislava, în timp ce a fost acolo, alături de un membru de familie! Ea a susţinut că n-avea nici cea mai vagă idee că a „sărit“ peste rând şi i-a îndemnat pe slovaci să nu aibă reţineri, în ceea ce priveşte vaccinarea.





Cum aceste reacţii n-au încheiat scandalul, potrivit Digi Sport, Cibulkova a venit cu o postare pe contul ei de Instagram, în care şi-a cerut scuze şi a dezvăluit că, pentru a-şi repara greşeala, s-a oferit să lucreze în linia I, alături de medici.





Ce a scris Dominika Cibulkova?





*Aş dori să-mi cer încă o dată scuze, pentru că eu şi soţul meu ne-am vacinat anti COVID-19. Îmi pare rău pentru toate persoanele vulnerabile şi pentru cei care aşteaptă să-şi facă vaccinul. Am făcut greşeala să cred că noi am fost pe lista pentru vaccinuri nefolosite.





*E o situaţie la care nu vreau să mai fac referire, dar aş dori să-mi ofer ajutorul. Îi transmit ministrului Sănătăţii că doresc să ajut ca şi voluntar în prima linie şi am contactat deja Ministerul Sănătăţii în acest sens.





*În acelaşi timp, aş dori să clarific nişte lucruri apărute pe reţelele sociale şi în presă, în privinţa plăţilor de contribuţii la compania de asigurări de sănătate. Din 2009 încoace, am plătit 55.966,58 euro în Slovacia pentru asigurări de sănătate. Am fost scoasă de pe listă pentru doi ani, cât timp am stat în Dubai. Din 19.02.2020 sunt înregistrată din nou şi plătesc contribuţii la stat.