S-a terminat sezonul regulat la fotbal! Încep meciurile cu cuţitele pe masă

CFR Cluj şi FCSB sunt principalele favorite la tiltu, Craiova şi Astra stau la pândă, în timp ce Viitorul şi Sepsi pot încurca pe toată lumea.



Odata cu incheierea partidei dintre Universitatea Craiova si Astra, scor 1-2, s-a terminat sezonul regulat din Liga 1 la fotbal. După înjumătăşţirea punctelor, pentru că au terminat cu număr impar, trei echipe din playoff au beneficiat de rotunjirea punctelor în plus, dar, la finalul sezonului, vor fi dezavantajate in caz de egalitate cu una dintre celelalte 3 echipe prezente in playoff.



CFR Cluj

Campioana în exerciţiu porneşte în cursa pentru apărarea trofeului din pole-position, dar lucrurile nu sunt deloc linişte la clubul ardelean. După reluarea campionatului, jocul CFR-ul a fost mai degrabă dezamăgitor. Au început cu două egaluri şi o înfrângere, fapt ce a dus la înlocuirea antrenorului Conceicao cu interimarul Minteaun. În timpul negocierilor cu Dan Petrescu pentru preluarea băncii tehnice, împotmolite din cauza pretenţiilor financiare ale tehnicianului, au venit două victorii chinuite, ambele cu 1-0, dar jocul echipei a continuat să scârţiei. Mai mult, pe lângă instabilitatea de la nivelul conducerii tehnice şi administrative, ardelenii au dificultăţi majore şi pe plan financiar. CFR, care trebuie să se supună legii insolvenţei şi să nu acumuleze datorii timp de cinci ani de la ieşirea din insolvenţă. pot pierde dreptul de a evolua în cupele europene sau, mai grav, pot reintra în faliment.



FCSB

După trei ani în care a terminat de fiecare dată pe locul secund, FCSB-ul lui Gigi Becali scârţiei şi în acest sezon din toate încheieturile. Veşnicele certuri generate de patron, în sânul echipei şi în afara ei, par să îşi pună şi anul acesta amprenta pe jocul şi pe rezultatele echipei. După plecarea cu scandal de la cârma conducerii echipei a lui Nicolae Dică şi cu antrenorul Mihai Teja pe post de nouă marionetă a patronului, Becali se lamentează peste tot de rezultatele dezamăgitoare şi nu înţelege de ce echipa sa a bifat doar trei remize cu ultimele echipe din clasamentul Ligii 1. Iar accidentarea suferită în ultima etapă de unul dintre cei mai importanţi oameni din angrenajul echipei, Mihai Pintilii, indisponibil cel puţin pentru următoarele trei meciuri, scad şi ma mult şansele FCSB-ului la câştigarea titlului.



Univeristatea Craiova.

Înainte de reluarea sezonului, după vânzarea golgeterului Mitriţă în SUA, echipa antrenată de Mangia era creditată de specilaişti cu şanse foarte bune în lupta pentru titlu. Atâta doar că rezultatele inconstante de anul trecut a continuat şi în 2019. După un egal şi 2 victorii, inclusiv una entuziasmantă în faţa CFR-ului, au urmat două înfrângeri, cu FCSB şi Astra, iar şansele oltenilor la titlul au scazut proporţional. Mai mult, eşeculcu Astra, din acest weekend, a inflamat foarte tare spiritele în Bănie, antrenorul şi anumiţi jucători fiind luaţi la ochi de infocaţii suporteri olteni.



Astra Giurgiu

Echipa patronată de Ioan Niculae este singura care intră în Playoff cu moralul la cote foarte înalte. 10 meciuri fără înfrângere, 3 victorii şi două egaluri de la reluarea camponatului, în contiţiile în care a jucat din februarie înclusiv cu CFR Cluj, Craiova şi Viitorul, echipa antrenată de Costel Enache nu ascunde faptul că are ca obiectziv câştigarea campionatului. Preşedintele Astrei, Dani Coman nu s-a sfiit chiar să afirme acest lucru. „Nu există o favorită la titlu, e o luptă deschisă. Şi noi ne dorim titlul, şi domnul Niculae. a declarat Dani Coman, imediat după victoria cu Craiova.



Viitorul Constanţa

Nici la echipa lui Gică Hagi lucrurile nu merg ca pe roate. Din contră. Cu un singur gol înscris în ultmele 7 meciuri, Viitorul a prins cu greu un loc în primele şase şi lasă impresia că nici nu va putea face prea mult puncte în playoff.



Sepsi Sfântul Gheorghe

În 2019 a adunat doar 4 puncte în 5 meciuri şi a ajuns în playoff doar datorită zestrei de puncte obţinuţă anul trecut. La fel ca şi Viitorul lasă sentimetul că va încurca pe cineva şi poate agonsi câteva puncte, dar nu are nicio şansă să se implice la lupta pentru titlu.



Locul 1 joacă cu locul 2 în ultima etapă!

Începând din acest an, Liga Profesionistă de Fotbal a schimbat modul de împerechere a echipele în play-off. Precedentele două sezoane aveau derby-ul principal, locul 1 împotriva locului 2, în etapa a doua, iar acum această partidă se va juca în epilogul campionatului. Dacă această regulă ar fi fost valabilă în celelalte 3 sezoane în care am avut sistemul cu play-off, atunci de fiecare dată în ultima etapă am fi avut un meci cu titlul pe masă, între candidatele la titlu.

De asemenea, formaţia de pe prima poziţie la finalul sezonului regulat avea programate primele două etape pe teren propriu şi trebuia să joace la jumătatea play-off-ului 3 meciuri la rând în deplasare. Prin noul ţintar CFR Cluj va alterna meciurile de acaă şi din deplasare în fiecare etapă.



Miza în playout este evitarea retrogradării

Pe lângă miza financiară reprezentată de o poziţie cât mai bună în clasament, cele 8 echipe din play-out au ca singur obiectiv evitarea retrogradării. Cele două formaţii aflate pe ultimele două poziţii la finalul sezonului vor retrograda direct în liga 2, în timp ce echipa de pe locul 6 va juca un baraj de rămânere în prima liga cu ocupanta locului trei din eşalonul secund.



Criterii de departajare

În cazul în care două sau mai multe echipe vor termina campionatul la egalitate de puncte, criteriile de departajare în playoff şi playout sunt identice:



Numărul de puncte - Cine a intrat în playoff/playout cu punctaj par are întâietate faţă de echipele care au beneficiat de rotunjirea în plus cu 0,5 puncte;

Rezulatele meciurilor directe din playoff/playout

Golaverajul din meciurile directe din playoff/playout



Clasament playoff



1. CFR Cluj 27 puncte

2. FCSB 25 puncte

3. CS U Craiova 23 puncte

4. Astra 21 puncte

5. Viitorul 19 puncte

6. Sepsi 19 puncte



Program playoff



Etapa 1:

CFR - Sepsi

FCSB - Viitorul

CS U Craiova - Astra



Etapa 2:

Viitorul - CFR Cluj

Astra - FCSB

Sepsi - CS U Craiova



Etapa 3:

CFR - Astra

FCSB - CS U Craiova

Sepsi - Viitorul



Etapa 4:

CS U Craiova - CFR

Astra - Viitorul

FCSB - Sepsi



Etapa 5:

CFR - FCSB

Viitorul - CS U Craiova

Sepsi - Astra



Etapa 6:

Sepsi - CFR

Viitorul - FCSB

Astra - CS U Craiova



Etapa 7:

CFR - Viitorul

FCSB - Astra

CS U Craiova - Sepsi



Etapa 8:

Astra - CFR Cluj

CS U Craiova - FCSB

Viitorul - Sepsi



Etapa 9:

CFR - CS U Craiova

Viitorul - Astra

Sepsi - FCSB



Etapa 10:

FCSB - CFR Cluj

CS U Craiova - Viitorul

Astra - Sepsi



Clasament playout



1. FC Botoşani 18 puncte

2. Poli Iaşi 17 puncte

3. Dinamo 16 puncte

4. Hermannstadt 16 puncte

5. Gaz Metan 16 puncte

6. Călăraşi 12 puncte

7. Voluntari 11 puncte

8. Chiajna 9 puncte

Program playout



Etapa 1:

Botoşani - Chiajna

Poli Iaşi - Voluntari

Dinamo - Călăraşi

Hermannstadt - Gaz Metan



Etapa 2:

Voluntari - Botoşani

Călăraşi - Poli Iaşi

Gaz Metan - Dinamo

Chiajna - Hermannstadt



Etapa 3:

FC Botoşani - Călăraşi

Poli Iaşi - Gaz Metan

Dinamo - Hermannstadt

Chiajna - Voluntari



Etapa 4:

Gaz Metan - Botoşani

Hermannstadt - Poli Iaşi

Călăraşi - Voluntari

Dinamo - Chiajna



Etapa 5:

Botoşani - Hermannstadt

Voluntari - Gaz Metan

Poli Iaşi - Dinamo

Chiajna - Călăraşi



Etapa 6:

Dinamo - Botoşani

Hermannstadt - Voluntari

Gaz Metan - Călăraşi

Poli Iaşi - Chiajna



Etapa 7:

Botoşani - Poli Iaşi

Voluntari - Dinamo

Călăraşi - Hermannstadt

Chiajna - Gaz Metan



Etapa 8:

Chiajna - Botoşani

Voluntari - Poli Iaşi

Călăraşi - Dinamo

Gaz Metan - Hermannstadt



Etapa 9:

Botoşani - Voluntari

Poli Iaşi - Călăraşi

Dinamo - Gaz Metan

Hermannstadt - Chiajna



Etapa 10:

Călăraşi - Botoşani

Gaz Metan - Poli Iaşi

Hermannstadt - Dinamo

Voluntari - Chiajna



Etapa 11:

Botoşani - Gaz Metan

Poli Iaşi - Hermannstadt

Voluntari - Călăraşi

Chiajna - Dinamo



Etapa 12:

Hermannstadt - Botoşani

Gaz Metan - Voluntari

Dinamo - Poli Iaşi

Călăraşi - Chiajna



Etapa 13:

Botoşani - Dinamo

Voluntari - Hermannstadt

Călăraşi - Gaz Metan

Chiajna - Poli Iaşi



Etapa 14:

Poli Iaşi - FC Botoşani

Dinamo - Voluntari

Hermannstadt - Călăraşi

Gaz Metan - Chiajna

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: