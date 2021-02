S-a scris istorie la Australian Open: O araboaică de 24 de ani, vedeta zilei la Melbourne

La prima vedere, confruntarea dintre Mayar Sherif şi Chloe Paquet (187 WTA) era mai puţin interesantă, una în care s-au întâlnit două sportive ajunse pe tabloul principal din calificări.

Rezultatul final însă, 7-5, 7-5 pentru Sherif, a consemnat un moment istoric. Ea a devenit prima femeie din Egipt care a câştigat un meci pe tabloul principal al unui Grand Slam. Până la performanţa de astăzi, Sherif mai atinsese una: urcarea pe locul 128 mondial, săptămâna trecută, aceasta fiind cea mai bună clasare din istorie pentru o sportivă din Egipt.

Acum, odată cu calificarea în turul II de la Australian Open - o va întâlni pe Kaja Juvan (104 WTA) - Mayar Sherif şi-a asigurat o urcare până pe locul 113 WTA, în următorul clasament mondial.

