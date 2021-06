România, „trădată“ din nou: Patricia Ţig refuză participarea la Jocurile Olimpice. Motivul deciziei

Româncele practicante de tenis cam fug de Jocurile Olimpice! În 2016, Simona Halep (3 WTA) a refuzat să meargă la Rio de Janeiro, motivând că se teme de virusul Zika. Acum, din păcate, istoria se repetă cu Patricia Ţig (26 de ani, 61 WTA).





Aceasta a anunţat la TVR că, deşi regulamentul îi permite să fie în lotul României pentru Tokyo, nu va face deplasarea în Japonia.





„Nu voi participa la Jocurile Olimpice…. Accidentări! N-am ce să lămuresc, nu joc şi… Asta am decis. Nu-mi pare rău pentru că fac ce simt că e mai bine pentru mine. Am avut un an ciudat şi vreau să am grijă de corpul meu“, a explicat Ţig.





În aceste condiţii, aproape sigur, locul lui Ţig va fi luat de Begu (30 de ani, 78 WTA) sau de Ana Bogdan (28 de ani, 91 WTA). Dacă nu va interveni vreo problemă neprevăzută, în lotul României se vor afla şi Simona Halep (3 WTA) şi Sorana Cîrstea (45 WTA).





Patricia Ţig traversează un sezon dezolant, cu doar 3 victorii în 12 meciuri. Ultima dată, a jucat în turul I de la French Open, la 30 mai, când Naomi Osaka (2 WTA) a învins-o în minimum de seturi: 4-6, 6-7.





Anul trecut, Ţig a avut o stagiune excelentă, cu 19 victorii şi 8 înfrângeri şi cu un titlu cucerit la Istanbul Cup, pe zgură, turneu pe care l-a ratat, în acest sezon, din cauza problemelor medicale.