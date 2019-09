România - Spania: Andone, încântat de ce au jucat tricolorii! Analiza vârfului care a ajuns la două goluri în 22 de selecţii

România a făcut 45 de minute catastrofale cu Spania şi a avut şi un start dezolant în repriza a doua, însă, după schimbările făcute de Contra, a reuşit să încheie partida în picioare, ratând şi două ocazii colosale.





Deşi e evident că, fără intervenţiile lui Tătăruşanu, ar fi ieşit un „măcel“ pe „Arena Naţională“, Florin Andone s-a arătat foarte mulţumit de ce a jucat România.





Ce a spus Florin Andone la Pro TV?





*Din păcate, n-am reuşit să egalăm. Am încercat în ultimele minute, am avut ocazii, dar aşa e fotbalul. Au jucători foarte valoroşi, au ştiut să ţină de minge în ultimele minute, iar eu pot spune că sunt mândru de ce am făcut în teren.





*Cred că meritam egalul. Tătăruşanu a fost omul meciului, dar în a doua repriza noi meritam mult mai mult. Din păcate, n-a fost să fie.





*Ştiam ce ne aşteaptă, o echipă foarte puternică, trebuia să stăm închişi, însă au fost prea puternici în prima repriză. Am scăpat bine doar cu 1-0 la pauză. După primul gol marcat de noi, chiar am avut şansa de a egala.





