România s-a obişnuit cu înfrângerile: Edward Iordănescu, discurs şocant după 0-1 cu Bosnia

Fotbalul românesc se păcăleşte singur. De ani buni! Atât la federaţie, cât şi la ligă se merge pe un discurs corporatist, cu cuvinte pompoase, dar goale de conţinut.

Practic, vorbim despre arta de a ambala nimicul într-un înveliş sclipitor. Probabil, de aceea, Edward Iordănescu (43 de ani) a şi fost pe placul FRF, după refuzurile primite din partea lui Hagi, Răzvan Lucescu, Dan Petrescu şi Bölöni.

Chiar dacă tocmai a intrat în istoria neagră a naţionalei, selecţionerul a venit la interviul de după înfrângerea cu Bosnia (0-1) şi vorbit despre atitudinea bună a jucătorilor, despre progres şi despre faptul că meritam mai mult, la Zenica!

Ce a spus Edward Iordănescu la Antena 1?

Le-am spus deja băieţilor şi la început, şi la final, că atât timp cât atitudinea e cea corectă şi muncim, atunci eu sunt pregătit să îmi asum total responsabilitatea. Am arătat bine, incomparabil faţă de primul meci. Am avut atitudine, am avut curaj.

Din punctul meu de vedere, meritam cel puţin un punct. Din păcate, plecăm fără puncte. Dar sunt ferm pe poziţii, un mesaj de forţă. Vrem toate punctele din meciurile de acasă. Am stat bine în prima repriză, am avut consistenţă.

Lucrurile au fost funcţionale, nu avea rost să schimb. Din păcate, a venit acel gol, un moment gestionat greşit. Nu am blocat mingea. A trebuit să reacţionăm atunci. Am forţat, dar, din păcate, probabil l-am pierdut pe Denis Alibec. E suspect de ruptură musculară. Le-am spus că atât timp cât sunt aici o să cred în ei necondiţionat. În rest, e fotbal. Lucrurile pot evolua în orice fel.