România a dormit: Gică Popescu, conferinţă de presă explozivă despre organizarea Euro 2020

România şi-a arătat limitele organizatorice cu ocazia pregătirilor pentru Euro 2020. După ce au promis marea cu sare, desenând pe hârtie mari proiecte, cei care ar fi trebuit să le implementeze n-au făcut nimic!





E concluzia la care a ajuns şi Gică Popescu, fostul mare internaţional, cel care, începând cu ianuarie 2018, a devenit consilierul premierului în vederea organizării Euro 2020. Potrivit prosport.ro, „Baciul“ a admis că România, pur şi simplu, a dormit din 2014, din momentul în care Bucureştiul a fost ales printre oraşele care urmează să găzduiască partide din cadrul Campionatului European!





Ce a spus Gică Popescu?





*Ne-am apucat foarte târziu. În 2014 a fost prezentat manualul pentru organizarea Euro 2020. Din 2014 şi până în 2017 nu s-a mai întâmplat nimic. Eu am fost numit la coordonarea proiectului în ianuarie 2018. În afară de câteva demersuri făcute de CNI, până în 2018 nu s-a întâmplat nimic.





*În martie 2018, ne-am apucat de lucru. Facem tot ce se poate, astfel încât acest proiect să fie realizat cu succes. Când mi-am asumat să coordonez acest proiect, am realizat cât de greu e. Am realizat că trebuie să o luăm de la zero. Trebuie să ne asumăm lucruri. În urma acestui proiect, trebuie să rămânem cu o infrastructură cât mai bună.





*Dorim ca aceste stadioane să fie gata şi vor fi gata. Chiar dacă vor fi gata în proporţie de 90%, asta nu înseamnă cu nu vor fi folosite. Aceste stadioane vor fi operative pentru acest turneu final. Echipele care vor veni la Bucureşti se vor putea antrena pe aceste stadioane. Nu facem aceste stadioane doar pentru Euro 2020, care va dura două săptămâni. În momentul în care vom avea toate stadioanele gata, Bucureştiul va putea organiza Campionate Europene de juniori de fotbal feminin, de rugby, din doi în doi ani. E important să avem stadioanele gata, ca să demonstrăm că atunci când ne asumăm un lucru, îl putem face.





*Va trebui să profităm de Euro 2020 să facem calea ferată până la aeroport. Dar nu le facem pentru Euro 2020. Le facem ca să profităm de ele pentru totdeauna. E un proiect de interes naţional. E o obligativitate a fiecărui dintre noi, să ne aliniem în spatele acestui proiect. Indiferent de culoarea partidului. L-am denumit proiect de interes naţional, dar n-am reuşit să ajungem mai repede la anumite obiective. E păcat. Euro 2020 nu înseamnă stadioane şi calea ferată, însemană mult mai mult.

