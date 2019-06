România debutează azi la Campionatul European de tineret. Cum pot ajunge puştii lui Rădoi să se califice după 55 de ani la Jocurile Olimpice

Turneul final din Italia şi San Marino are şi o miză suplimentară pentru naţionala României. Tineretul are asigurată calificarea la Olimpiada din Japonia dacă va ajunge până în semifinalele competiţiei. Mai mult, dacă România va rata semifinala, dar Anglia se află în primele patru, atunci tricolorii au o şansă în plus la calificare. Asta datorită faptului că Anglia evoluează la Olimpiada sub culorile Marii Britanii. Astfel, s-ar acorda încă un loc Europei la JO 2020 în competiţia de fotbal. Cu toate acestea, România va trebui să fie pe unul dintre primele două locuri în grupă şi va disputa un baraj pentru locurile 5-6, cu cealaltă echipă de pe locul secund rămasă în afara semifinalei.

Ultimele Jocuri Olimpice la care a participat România sunt cele din 1964, disputate tot la Tokyo, unde vor avea loc şi cele din 2020.



La Euro 2019 au drept de joc fotbaliştii născuţi după 1 august 1996

Program Grupa C

România - Croaţia (18 iunie / 19:30)

Anglia - Franţa (18 iunie / 22:00)

Anglia - România (21 iunie / 19:30)

Franţa - Croaţia (21 iunie / 22:00)

Franţa - România (24 iunie / 22:00)

Croaţia - Anglia (24 iunie / 22:00)

Partidele vor fi transmise de TVR 1

Câştigătoarele celor trei grupe obţin garantat un loc în semifinale, în timp ce a patra echipa calificată va fi gruparea cu cel mai bun punctaj dintre locurile doi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: