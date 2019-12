Român contra României: el va clădi barajul muntenegrean pentru Neagu. „E ciudat să-ţi cânte imnul, împotriva ta“

Adrian Vasile a vorbit, într-un interviu acordat corespondetului „Gazetei Sporturilor“ aflat la Kumamoto, despre duelul de miercuri dimineaţă, de la 8:00, ora României.

Ce a declarat fostul câştigător al Cupei Challenge EHF, despre încărcătura meciului România - Muntenegru:

"Este complicat. Simt foarte multă emoţie, mi-e un pic mai greu să mă gândesc atât de mult la handbal, cât la toată starea de emoţie pe care o voi avea în jurul meciului. E un sentiment pe care îl am de ceva timp şi devine şi mai putenic cu cât se apropie meciul. Încerc să mi-l aşez, să mi-l sedimentez bine în cap pentru a putea face clar diferenţa dintre cele două. Să joc împotriva României, eu crescând cu valorile hanbalului românesc, chiar sunt într-o situaţie delicată!"

"Să se cânte imnul, împotriva ta, produce ceva ce nici n-ai cum să anticipezi, n-am mai trecut prin aşa ceva. Cred că o să fie un carusel de emoţii, chiar habar n-am cum voi reacţiona."

Ce a declarat Adrian Vasile, despre aspectele tehnico-tactice ale partidei România - Muntenegru:

"Sunt două echipe puternice, care au în componenţă jucătoare cu mare experienţă la nivel internaţional, indiferent că vorbim de meciuri cu echipa naţională sau cu formaţia de club la care activează. Va fi un meci echilibrat, cu multă dârzenie, cu spirit de sacrificiu. E ca o luptă a oamenilor cu nervii tari, cu inteligenţă, combinaţie între inimă şi inteligenţă."

Adrian Vasile a început sezonul competiţional 2019/2020 ca secund al danezului Tomas Ryde la CSM Bucureşti. Înaintea debutului în Liga Campionilor, Ryde a ales însă să demisioneze de la conducerea „tigroaicelor“, iar bucureşteanul în vârstă de 37 de ani a preluat banca tehnică a CSM-ului. Chiar înainte de startul turneului final din Japonia, Adrian Vasile a fost confirmat de CSM Bucureşti până în iunie 2021.

Antrenorul român a fost cooptat în lotul naţionalei din Muntenegru în noiembrie 2017, de către suedezul Per Johansson, antrenorul principal al echipei care termina ediţia precedentă a Mondialului de handbal pe locul şase.

Grupa C, etapa a 3-a, marţi



Ungaria - Muntenegru 24-25



Spania - Senegal 29-20



România - Kazahstan 22-20. Au marcat pentru România: Udriştioiu (3), Oltean (1), Perianu (2), Pintea (5), Seraficeanu (3), Zamfirescu (1), Iugano (2), Vizitiu (3), Dache (2)



Clasament Grupa C

1. Spania 6p

2. Muntenegru 6p

3. România 4p

4. Ungaria 2p

5. Senegal 0p

6. Kazahstan 0p



Meciurile României din grupa C



*Sâmbătă: 16-31 cu Spania



*Duminică: 29-24 cu Senegal



*Marţi: 22-20 cu Kazahstan



*Miercuri, ora 08.00: Muntenegru



*Vineri, ora 12.00: Ungaria



Primele trei clasate din fiecare grupă ajung în Main Round



Lotul României la Campionatul Mondial de handbal de la Kumamoto



*Portari: Diana Ciucă (Vâlcea), Denisa Dedu (CSM Bucureşti), Yuliya Dumanska (Vâlcea)



*Extreme stânga: Cristina Florica (Vâlcea), Ana Maria Iuganu (Gloria Buzău)



*Interi stânga: Cristina Neagu, Gabriela Perianu (ambele CSM Bucureşti), Anca Polocoşer (Minaur Baia Mare)



*Centri: Elena Dache (Dunărea Brăila), Laura Pristaviţă (Gloria Bistriţa), Mădălina Zamfirescu (Vâlcea)



*Inter dreapta: Patricia Vizitiu (SCM Craiova)



*Extreme dreapta: Aneta Udrişitioiu (Dunărea Brăila), Sonia Seraficeanu (Minaur Baia Mare)



*Pivoţi: Raluca Băcăoanu (Vâlcea), Lorena Ostase (CSM Slatina), Crina Pintea (CSM Bucureşti)