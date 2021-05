Roger Federer revine pe zgură după doi ani! Cine transmite turneul ATP de la Geneva

Mulţi tenismeni au ales să joace aici pentru a se pregăti cât mai bine pentru Roland Garros, printre care şi Roger Federer care a suferit anul trecut o accidentare şi nu a mai jucat niciun turneu pe zgură de la Roland Garros 2019. Mult aşteptata revenire pe terenul de zgură a lui Roger Federer, care şi-a anunţat participarea la turneul de la Geneva, va fi acompaniată şi de nume mari din topul mondial precum italianul Fabio Fognini, francezul Benoit Paire, canadianul Denis Shapovalov şi australianul Alex de Minaur.

Turneul de la Geneva, începe luni, 17 mai, iar Look Sport + cât şi celelalte canale sportive Look vor difuza 5 meciuri pe zi din primele tururi, începând cu ora 13.00, urmând ca joi, de la ora 14.30 şi vineri, de la ora 15.00, Look Sport + să difuzeze sferturile de finală şi semifinalele. Finala va fi difuzată pe canalele Look Sport, sâmbătă, de la ora 17.00. (vezi video aici)

Turneul de 250 de puncte aliniază la start o serie de jucători din Top 100 ATP, printre care şi cei mai în formă jucători ai momentului. Deţinătorul trofeului şi proaspătul câştigător al turneului de la Madrid, Alexander Zverev, Casper Ruud (top 16) şi Cristian Garin (top 22), revelaţiile momentului în tenis, acestea sunt doar câteva nume care se vor alătura campionului elveţian Roger Federer. Acesta din urmă va juca pentru prima oară acest turneu unde, de-a lungul anilor, mai mulţi jucători celebri au câştigat trofeul, printre care Bjorn Borg, Mats Wilander sau Stan Wawrinka.