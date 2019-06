Roger Federer, implicat în scandalul Serena Williams - Dominic Thiem. De partea cui s-a poziţionat elveţianul

În weekend, după ce a fost trimisă acasă de conaţionala ei Sofia Kenin, Serena a fost nevoită să participe la conferinţa de presă. Ajunsă la sala destinată acesteia, ea a a constatat că aceasta nu era liberă, deoarece acolo era Dominic Thiem, care tocmai se calificase în optimile de finală. Austriacului i s-a comunicat de către organizatori că trebuie să elibereze de urgenţă sala, pentru că Serena nu poate să aştepte. Evident, lui Thiem nu i-a căzut bine incidentul



"Nu pricep, serios. Adică, ce dracu? Doar nu mai sunt un junior.E o glumă? Trebuie să părăsesc sala pentru că vine ea? Bine, atunci plec", a spus el şi s-a conformat dezamăgit.



Elveţianul Roger Federer, locul 3 ATP, a fost întrebat ieri la conferinţa de presă ce părere are despre acest subiect şi a explicat cum ar fi procedat în locul Serenei.



„Ceva greşit s-a întâmplat de au ajuns în această situaţie. Eu cred că jucătorul rămas în turneu ar trebuie să aibă prioritate. Aşa văd eu. Dacă eu aş fi pierdut cu Mayer, l-aş fi lăsat primul sau l-aş fi lăsat să decidă când merge la conferinţă pentru că el are un meci în turneu. Următoarea mea partidă este foarte, foarte departe. Aşa trebuie văzut totul. Cu siguranţă au existat unele neînţelegeri. Sau poate organizatorii trebuiau să o mai ţină pe Serena în vestiar, nu să aştepte în centrul media. Eu înţeleg frustrarea lui Dominic. Nu cred că e supărat pe Serena sau pe altcineva. Am înţeles declaraţia făcută", a spus elveţianul Roger Federer.

Thiem: "Asta arată de personalitate urâtă are Serena"

Într-un interviu acordat duminica pentru EuroSport, Thiem a desfinţat-o pe Serena şi a declarat că Roger Federer sau Rafael Nadal nu s-ar fi comportat niciodată în acest mod. "De fapt nu am fost nervos sau frustrat, poate doar cateva minute. E vorba de un principiu! Nu conteaza pentru mine cine sta acolo! Am facut totusi un comentariu nepotrivit cand am spus ca nu mai sunt un junior.. Chiar şi dacă în locul meu era un junior, orice jucător trebuie să aştepte. Asta arată ce personalitate urâtă are! Sunt sută la sută ca Federer sau Nadal n-ar fi făcut asta", a spus Thiem pentru EuroSport.

