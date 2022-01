Regizorul chinez Zhang Yimou va conduce ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarnă

Regizorul chinez în vârstă de 71 de ani a promis o ceremonie „total inovatoare", recunoscând totodată că pandemia şi temperaturile scăzute vor împiedica să se ajungă la dimensiunea excepţională a spectacolului din 2008, când au fost 15.000 de participanţi.

„A fi simplu, ca în filmele cu arte marţiale, este ca o sabie de maestru”, a spus Zhang Yimou pentru agenţia oficială China Nouă. „Arată ca o simplă înjunghiere, dar cu o putere letală", a adăugat el.

Regizorul unor filme de arte marţiale precum The Secret of the Flying Daggers a promis aproape 3.000 de participanţi la ceremonie. Un alt indiciu: aprinderea flăcării olimpice va urma o "idee îndrăzneaţă" care integrează conceptele de "protecţie a mediului şi emisii scăzute de carbon".

„Sunt foarte stresat. Cred că este complet inovator şi oamenii vor fi surprinşi”, a adăugat Zhang Yimou. Elementele Anului Nou Chinezesc, care cade pe 1 februarie, cu trei zile înainte de ceremonie, vor fi prezente şi ele în ceremonie.

Jocurile Olimpice de iarnă de la Beijing au loc în perioada 4-20 februarie.