Reacţii după Man City - Liverpool Klopp acuză: „Ai nevoie de sânge?“, Kompany se apără: „Nu am fost obraznic!“, Guardiola: „E bine pentru campionat“

La conferinţa de presă de după meci, antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a criticat arbitrajul lui Anthony Taylor. În viziunea tehnicianului german, fundaşul gazdelor Vincent Kompany ar fi trebuit eliminat în minutul 31, după o intrare tare la Mohamed Salah, şi nu doar avertizat cu un cartonaş galben



"Chiar îmi place de Vicent Kompany, dar cum, Dumnezeule, nu a fost o intrare de roşu? Era ultimul apărător. Dacă-l lovea pe Salah, nu mai juca tot sezonul! Nu este uşor pentru arbitru şi poate nu vede faza cum o văd eu. Kompany este un jucător fantastic! Îl iubeam când era la Hamburg, dar dacă Salah avea piciorul pe pământ, ştim cu toţi ce s-ar fi întâmplat. Este în continuare un băiat de treabă, dar care ia decizii proaste. Chiar e nevoie de sânge?", a declarat Jurgen Klopp, potrivit presei din Anglia.



Fundaşul lui City, Vincet Kompany, şi-a spus şi el punctul de vedere, unul diametral opus faţă de cel al lui Klopp: "I-am luat mingea, puţin mai dur, dar nu am fost obraznic. Nu am vrut să îl accidentez. Puteam să fac asta sau să îl las să treacă şi să dea gol".



Tenicianul german a comentat şi situaţia la zi din clasament ”A fost o presiune uriaşă, dar nu am avut noroc la finalizare. Am fost mai ghinionişti decât ei. Cu puţin noroc, am fi terminat 2-2, un scor perfect pentru noi. Dacă cineva mi-ar fi spus că după ambele meciuri cu Manchester City vom avea patru puncte avans, aş fi plătit pentru aşa ceva”, a mai spus Klopp, după meci.

Antrenorul lui City, Pep Guardiola crede că rezultatul este benefic pentru suspansul din Premier League: „Ştiam că, dacă vrem să ne mai luptăm pentru titlu, trebuia să învingem. Cu o înfrângere, totul era pierdut. Nu îmi aduc aminte să fi evoluat vreodată într-un campionat atât de dur şi strâns. Sunt atât de multe meciuri la limită, atât de multe echipe care se luptă sus. Fiecare meci este o finală. Jurgen Klopp nu va fi de acord cu mine, dar pentru Premier League acest rezultat e unul bun, menţine suspansul. Liverpool e lider, dar am micşorat distanţa. Trebuie să ne uităm şi în spate ce se întâmplă: respect ceea ce face Tottenham, Chelsea şi Arsenal au manageri noi şi se descurcă de minune. Şi United a jucat foarte bine în ultimele meciuri", a spus Guardiola la final, potrivit BBC.



Aceasta a fost a 16-a întâlnire directă între Pep Guardiola şi Jurgen Klopp. Ibericul a obţinut a şasea victorie, în timp ce managerul lui Liverpool rămâne cu 8 succese. De notat e că neamţul este în continuare singurul antrenor cu un palmares favorabil la capitolul ”directe” cu Guardiola.



După ultimul meci din etapa a 21-a, Manchester City (50 de puncte) s-a apropiat la doar 4 puncte de liderul Liverpool (54 de puncte). Tottenham este pe pozi'ia a treia (48 de puncte).