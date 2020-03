Reacţii, după calificarea la limită a lui FCSB în semifinalele Cupei: „Am intrat să câştigăm, chiar şi cu un joc slab”

Ultima semifinalistă din Cupa României s-a decis la finele unui meci „şters” şi slab, FCSB adjudecându-şi victoria printr-o „zvâcnire”, spre finele confruntării.

Totuşi, jucătorii nu şi-au propus niciun moment un fotbal spectaculos, ci un rezultat care să îi avantajeze, potrivit lui Florinel Coman, marcatorul golului calificării: „Un meci foarte greu, am intrat în teren cu un singur gând: de a ieşi câştigător. Toate echipele se concentrează împotriva noastră. Am intrat să câştigăm cu orice preţ, chiar şi cu un joc foarte slab. Mă bucur că am reuşit să-mi ajut colegii, echipa. (...) Este o victorie de moral, avem un meci foarte greu cu cei de la CSU Craiova”.

La rândul său, Bogdan Vintilă, antrenorul lui FCSB, a completat: „Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudine, pentru faptul că nu au cedat deloc până la sfârşit. Mă bucur pentru ei, pentru că au muncit mult, până acum. Trebuie să ne bucurăm, în seara aceasta, de victorie, apoi ne pregătim de meciul din campionat. Echipele care joacă împotriva noastră aleargă cel mai mult din tot campionatul, însă noi ne vedem de treaba noastră”.

FCSB este cea de-a patra semifinalistă din Cupa României, după Dinamo, Sepsi Sfântu Gheorghe şi Poli Iaşi.