Reacţia FRF la acuzele aduse de Bölöni în interviul pentru „Adevărul“. Ce spune Federaţia despre negocierile pentru antrenarea naţionalei şi Cupa Satelor

„În urma declaraţiilor domnului Ladislau Bölöni din 21 iunie 2022, cu privire la negocierile pentru preluarea postului de selecţioner al naţionalei României, Federaţia Română de Fotbal doreşte să facă următoarele precizări: Bugetul rezervat Cupei Satelor sau oricărei alte competiţii FRF nu a fost în niciun moment folosit ca argument în negocierile cu domnul Bölöni pentru preluarea postului de selecţioner.

Numele competiţiilor a fost menţionat doar în prezentarea de către Administraţia FRF a actualului context al fotbalului românesc, în care Federaţia Română de Fotbal finanţează din fonduri obţinute din mediul privat sau de la FIFA şi UEFA nu mai puţin de 54 de competiţii şi activitatea a 19 loturi naţionale.

Negocierile pentru preluarea postului de selecţioner, indiferent de numele candidatului, au avut la bază principiul FRF de a recompensa, prin bonusuri de performanţă, îndeplinirea obiectivelor asumate”, scrie în comunicatul FRF.

Într-un interviu acordat pentru „Adevărul “, Ladislau Boloni a vorbit despre negocierile purtate cu federaţia pentru postul de selecţioner al naţionale de fotbal.

„Eu sunt convins şi acum că dacă Daum a avut 50.000 de euro pe lună, atunci pentru mine ar fi trebuit să dea 60-70.000! Bine, eu ştiam că cer imposibilul, dar voiam să primesc răspunsul la nişte întrebări. De pildă, de ce se poate 50.000 pentru Daum, iar un antrenor român ar trebui să primească nici măcar jumătate? [...] Dar, de fapt, eu ceream doar să fiu respectat, aşa cum a fost respectat şi Daum. Mai ales că, fără nicio exagerare, cred că am făcut mai mult decât Daum în cariera mea de antrenor. Şi puteam fi mai util pentru echipa naţională decât a fost Daum. [...] Repet, am pus problema sumei respective, doar pentru a primi nişte răspunsuri. Ulterior, când am avansat în negocierile cu FRF, mi-am scăzut pretenţiile financiare la mai mult de jumătate din suma cerută iniţial. Şi mi s-a dat şi un alt motiv pentru care nu puteam să primesc salariul pe care l-a avut Daum. Mi s-a spus că Federaţia are şi alte obiective acum. Printre care şi finanţarea Cupei Satelor. Iar treaba asta chiar m-a supărat!“, a declarat Ladislau Bölöni pentru „Adevărul“.

Citeşte şi: