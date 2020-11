Rădoi, după victoria cu Belarus: "Nu e dezamăgire că am primit trei goluri" Ce spune despre plecarea de la naţională

"Cred că am câştigat o repriză şi am pierdut o repriză. Aveam nevoie de această victorie, moralul este important, era nevoie de această descătuşare. Nu e dezamăgire că am primit trei goluri, dar este o problemă. Însă mă bucur că am văzut o reacţie a jucătorilor, că am reuşit să fim calmi, dar asta nu înseamnă că trecem cu vederea alte probleme", a declarat Rădoi la Pro X, citat de news.ro.

Întrebat dacă va pleca la Universitatea Craiova, Rădoi a părut iritat de abordarea acestei teme de discuţie. "Deocamdată sunt la echipa naţională, vorbesc de echipa naţională. Nu ar fi frumos nici pentru echipa naţională, nici pentru Craiova să discut altceva. Nu trebuie să lămuresc nimic, Nu vreau să discut despre altceva, sunt la echipa naţională, altceva nu am ce spune. Momentan sunt aici, apoi veţi vedea după fiecare partidă unde mă veţi găsi", a spus selecţionerul.