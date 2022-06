Popovici şi-a lăsat şi bunul prieten cu gura căscată: Cum a fost descris de Robert Glinţă

Lotul României de nataţie, prezent la Mondialele de la Budapesta, se întarce, diseară, în ţară, fiind aşteptat la Salonul Oficial de la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă“. Festivitatea de premiere va începe de la ora 21.05.

Până la revenirea sportivilor, în frunte cu David Popovici, dublu campion mondial în probele de 100 şi 200 de metri liber, colegul său, Robert Glinţă, a făcut o postare superbă pe contul său de Instagram, atât despre ceea ce s-a întâmplat la întrecerea găzduită de Ungaria, cât şi despre colegul şi bunul său prieten.

Ce a scris Robert Glinţă?

*Adun experienţe bogate pe cea mai mare scenă, cu încă două finale la Campionatele Mondiale, la Budapesta. Mergem mai departe cu ochii încă pe marele premiu, cu mai multă energie şi motivaţie pentru a ne îndeplini obiectivele.

*Ireală susţinerea din partea tuturor românilor de acasă faţă de mine şi de regele David Popovici la acest campionat!