Poate să stea liniştită: Simona Halep, avans de peste 2.000 de puncte în fruntea ierarhiei WTA

Simona Halep a jucat finala la Cincinati, la fel ca anul trecut. Ea are în acest moment 8.061 de puncte, cu 2.086 mai multe decât Caroline Woziacki. Ţinând cont că la US Open nu are nimic de apărat, fiind eliminată anul trecut din primul tur, ea are şanse mari să încheie anul pe primul loc.

În Top 100 WTA, Mihaela Buzărnescu se menţine pe locul 20, cu 2.068 de puncte, la fel Sorana Cîrstea, pe locul 52, cu 1.065 de puncte.

În schimb, Irina Begu se coborât de pe 55 pe 58, cu 978 de puncte, Monica Niculescu a urcat de pe 62 pe 61, cu 897 de puncte, la fel Ana Bogdan, de pe 78 pe 74, cu 840 de puncte.





Primele zece locuri în clasamentul WTA de simplu sunt ocupate de următoarele jucătoare:



1. Simona Halep (România) 8.061 de puncte;

2. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5.975;

3. Sloane Stephens (SUA) 5.482.

4. Angelique Kerber (Germania) 5.305;

5. Petra Kvitova (Cehia) 4.840;

6. Caroline Garcia (Franţa) 4.725;

7. Elina Svitolina (Ucraina) 4.555;

8. Karolina Pliskova (Cehia) 4.105;

9. Julia Goerges (Germania) 3.815;

10. Jelena Ostapenko (Letonia) 3.787