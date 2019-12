Planurile lui Mirel Rădoi la echipa naţională a României. După ce principii se va ghida la prima reprezentativă

„Nu pot spune altceva decât că a fost un an perfect. La Europeanul de tineret, din această vară, am reuşit să ajungem în semifinale şi astfel să ne calificăm la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Am creat o emulaţie extraordinară la echipa de tineret, suporterii au fost alături de noi, totul culminând cu numirea mea în acest final de an la prima reprezentativă. Meciul cu Anglia de la Euro are o poveste aparte, a fost momentul decisiv al naţionalei de tineret. A fost partida care a arătat că victoria din primul joc, cel cu Croaţia, nu a fost una întâmplătoare şi că această generaţie nu se mulţumeşte cu puţin”, a declarat Mirel Rădoi, potrivit frf.ro.

Disciplina, cuvântul principal Cât despre noul mandat de selecţioner al naţionalei „mari”, cuvântul principal va fi „disciplină”: „Disciplină, acesta e principiul după care ne vom ghida. Atât discplină în afara terenului, cât şi disciplină tactică. Vreau să văd determinare de la jucătorii naţionalei şi unitate de grup pentru că cred că forţa noastră este cea a grupului! (...) Deja studiez primul adversar pentru că vrem ca la meciul din martie să avem toate datele puse la punct. Am văzut deja partidele islandezilor cu Turcia, meciul din Andorra, cel cu Moldova din deplasare, dar şi cle două întâlniri împotriva Franţei. Ne gândim deja la acel meci pentru că va fi unul special şi în privinţa vremii, luam în considerare orice factor, chiar şi la selecţie. (...) Nu mi-e teamă de provocări. Aşa s-a întâmplat şi la naţionala de tineret, când echipa era pe locul trei în grupă şi urmau patru partide decisive. În plus, am văzut comentariile oamenilor, ale suporterilor, care m-au susţinut. Şi mai este un aspect important, faptul că au existat anumite discuţii despre jucătorii de la tineret. Mulţi au spus că aceştia nu ar avea valoare pentru prima echipă, iar eu nu sunt deloc de acord cu acest lucru şi vreau să demonstrez asta împreună cu ei!”.