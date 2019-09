Piţurcă, prezentat oficial la U Craiova: „Obiectivul meu este să câştigăm campionatul şi să ajungem în grupele LC“

"Revin la Craiova cu acelaşi gând, îmi doresc foarte mult să câştig campionatul cu Universitatea şi oamenii aşteaptă acest lucru de la mine şi sper să reuşesc. Nu este un gând imposibil de realizat, părerea mea este că Universitatea Craiova este în momentul acest un club foarte bine aranjat în fotbalul românesc, poate cel mai solid club. Nu numai din punct de vedere al infrastructurii, ci şi din punct de vedere financiar.







Gândul meu este de a câştiga campionatul şi de a accede în grupele Ligii Campionilor. Poate în primul an nu este posibil, cu toate că eu cred în acest lucru, dar cred că în grupele Europa League putem să venim. Am avut oferte din afara ţării, dar erau cluburi cu valoare medie şi nu mi-am permis să merg, dar şi din România am avut.







Am acceptat Craiova pentru că aici am crescut, aici am avut primii paşi în fotbal. Am văzut aproape toate meciurile din prima igă, le-am vizionat şi pe cele din liga a doua, sunt la curent cu totul. Campionatul nostru este unul de valoare sub medie, fiindcă sunt mulţi jucători veniţi de la echipe foarte mici, asta e problema fotbalului nostru, sărăcia care există în fotbalul românesc, fiindcă dacă nu ai bani, nu poţi să aduci jucători. Văd că uşor, uşor acum a urcat puţin parcă, au venit şi jucători de valoare mai bună, se vede, pentru că au fost partide bune, spectaculoase, se marchează goluri. Dinamo este un club mare, văd că începe uşor, uşor să urce,







FCSB a câştigat un meci important acum, cu Viitorul, ceea ce le dă aripi, dar în opinia mea CFR-ul rămâne cea mai bună echipă în momentul acesta din fotbalul românesc şi sper ca Unievrsitatea Craiova să vină uşor, uşor şi ea să devină cea mai bună echipă din fotblul românesc.







Discuţiile cu Universitatea Craiova le-am avut acum două săptămâni, e fals că aş fi discutat de mult timp, că aveam discuţii cu Papură despre echipă. Cu Papură am discuţii de zece ani, aproape în fiecare săptămână, dar nu puteam eu să-i dau sugestii şi nu am dat nimănui. Am discutat acum două săptămâni cu Mihai Rotaru şi am rezolvat în câteva zile, fără pretenţii mari.







Vreau să spun că am revenit nu cum am făcut odată, pentru că acum mă interesează foarte mult performanţa şi nu mă mai interesează foarte mult partea financiară. De asemenea, vreau să spun că nu sunt Ferguson, sunt Victor Piţurcă, eu mă voi ocupa doar de partea fotbalistică, atât. Sigur, de tot ce înseamnă partea fotbalistică, de veniri, plecări şi aşa mai departe", a declarat Piţurcă, într-o conferinţă de presă, citat de news.ro



Piţurcă spune că va fi antrenor şi nu manager general şi că va fi ajutat de secunzii Corneliu Papură, Adrian Neaga şi Martin Tudor, ultimul fiind antrenor cu portarii.În vârstă de 63 de ani, Piţurcă a antrenat în cariera lui Steaua, FC Universitatea Craiova şi Al-Ittihad. De asemenea, el a fost selecţionerul României în două mandate, între 2004 şi 2009 şi în perioada 2011-2014. Între 1996 şi 1998, Piţurcă a condus naţionala de tineret.Body

