Pandemia poate fi învinsă: Cum vor alerga 2.000 de oameni în weekend

Bucharest RUNNING CLUB anunţă că 2 000 de alergători vor lua startul sâmbătă, 22 august, începând cu ora 08.00 în cadrul celei de-a 5-a ediţii a UNIQA Asigurări Bucharest FAMILY&10k.





Alergătorii vor lua startul în acelaşi timp, chiar dacă pe traseele alese de ei înşişi, fiecare pentru cauza pentru care au optat, în speranţa că, în acest fel, se va genera, măcar o parte, din energia bună, pe care o crează un astfel de eveniment.





Timp de 3 ore, Bucharest RUNNING CLUB va transmite în direct pe pagina de FB a evenimentului, pe YouTube şi pe aplicaţia #RunRomania (disponibilă în PlayStore şi AppStore), încălzirea care va fi susţinută de către antrenorii World Class România, interviuri cu reprezentanţii ONG-urilor pentru care se aleargă, imagini cu alergători din diverse zone din Bucureşti, fotografii pe care alergătorii le vor transmite către organizatori pentru a fi publicate. În urma intervenţiilor din transmisiunea live, prin tragere la sorţi, se vor acorda şi premiile oferite de partenerii evenimentului.





Se fac înscrieri în continuare





În data de 11 august, a avut loc videoconferinţa de anunţare a evenimentului de alergare virtuală. Au participat Nadia Pietreanu, Director Marketing & Comunicare, UNIQA Asigurări, Cristina Miclea, Director Marketing, Albalact, Raluca Anton, Psiholog clinician şi psihoterapeut relaţional, din echipa "Pagina de Psihologie", Cosmin Nae, Managing Director, Quantix Marketing Consulting împreuna cu Valeria Răcila van Groningen, Preşedintele Bucharest RUNNING CLUB şi Laurenţiu Mihai, Multimedia Content Editor Bucharest RUNNING CLUB.





În deschiderea conferinţei, au fost prezentate rezultatele sondajelor de opinie realizate în rândul alergătorilor de la evenimentele Bucharest RUNNING CLUB, cu privire la fenomenul alergării în 2019, respectiv în perioada stării de urgenţă.





Au fost oferite detalii cu privire la procesul de înregistrare la competiţia din 22 august, precum şi în ceea ce priveşte desfăşurarea cursei şi întocmirea clasamentului.





Organizatorii îşi doresc să vină în sprijinul ONG-urilor asociate evenimentului, a căror finanţare a fost afectată de numărul mic de evenimente din această perioadă. În formularul de înregistrare la ediţia 2020 a UNIQA Asigurări Bucharest Family &10K, a fost inclusă opţiunea ca alergatorii să doneze în plus pentru ONG-ul pe care îl sprijină, iar pâna în acest moment, 40% dintre aceştia au ales să doneze suplimentar 25% peste valoarea taxei.





Înscrierile sunt în continuare deschise pe https://registration.mylaps.com/virtualrun, link care poate fi accesat de pe site-ul evenimentului www.bucuresti10km.ro, până în data de 20 august. Alergătorii pot alege între cursa de 10km individual şi cea de 10km Echipă (2x5 km), urmând să intre în posesia kitului de participare prin curier, serviciu pus la dispoziţie de către FAN Curier, partener al evenimentului.





Având în vedere traseul diferit al fiecărui alergător, precum şi faptul că traficul rutier nu va fi restricţionat, nu se premiază viteza, pentru că siguranţa fiecărui participant este prioritară. Premiile, oferite de Isostar, Zuzu Fit şi Kinetic Sport Medicine, vor fi acordate prin tragere la sorţi, celor care vor transmite imagini din competiţie.





Şi-au anunţat prezenţa la alergarea din 22 august campioanele olimpice Viorica Susanu, Camelia Mihalcea, Loredana Dinu, Monica Roşu, realizatorii TV-Ilinca Vandici, Izabela Pănescu, Damian Anghel, actorii Adi Nartea şi Rareş Florin Stoica, precum si concurenţii Survivor(Kanal D) Elena Karina Fetica, Andrei Ciobanu, Elena Stanciu (Elena Ionescu), Mihai Marian Onicas, Lilia (Lola Crudu), Cornel Cezar Juratoni.





Editia virtuală a UNIQA Asigurări Bucharest Family & 10k este susţinută de: UNIQA Asigurări- sponsor oficial şi de sponsorii de eveniment Zuzu Fit, FAN Curier, Izvorul Minunilor, Isostar, Regina Maria, World ClassRomânia. Parteneri media: Virgin Radio, Sanatatea de Azi, Femeia de Azi, Revista Biz, Pagina de Psihologie, Kudika.ro,Unica, Itsy Bitsy.





ONG-urile partenere evenimentului prezente la cea de-a V-a ediţie a UNIQA Asigurări Bucharest Family & 10k sunt: Asociaţia Ajungem Mari, Asociaţia Câştigă Viaţă, Asociaţia Little People, Asociaţia MagiCamp, Asociaţia The Social Incubator, Asociaţia Touched Romania, Hope&Homes for Children, Hospice, Light into Europe, N-avem Sânge, Pădurea Copiilor, Special Olympics, Viitor Plus, Habitat for Humanity, Salvaţi Copiii,Teach for Romania, Pachamama, Asociaţia Aura Ion, Asociaţia România fără Orfani.





Despre Bucharest RUNNING CLUB

Bucharest RUNNING CLUB este organizatorul celor mai mari competiţii de alergare stradală din România – „ Bucharest Running Club premier events”. Începând cu anul 2008, Bucureştiul a fost inclus în circuitul internaţional al maratoanelor, alăturându-se celorlalte capitale europene care găzduiesc anual astfel de competiţii. Toate competiţiile Bucharest RUNNING CLUB sunt acreditate şi înscrise în calendarul internaţional al AIMS (Asociaţia Internaţională a Maratoanelor şi Semimaratoanelor) şi IAAF. BRC a dezvoltat în România modelul asocierii competiţiilor de alergare cu o cauză socială, umanitară sau ecologică iar în prezent sunt peste 30 cauze partenere ale evenimentelor. Acestea cumulează fonduri de 50.000 -100.000 euro anual pentru proiectele comunitare, sociale, educaţionale, ecologice prezentate. BRC a fost primul ONG care a demarat o platformă de voluntariat sportiv în Romania - www.voluntarinsport.ro iar în prezent colaborează cu peste 1.000 voluntari activi care se implică în proiecte şi evenimente sportive. BRC organizează competiţii proprii dar şi evenimente de sport de masă pentru companii şi ONG-uri. Site-urile oficiale ale Bucharest RUNNING CLUB sunt: www.bucuresti10km.ro, www.bucuresti21km.ro, www.bucharest-marathon.com, www.voluntarinsport.ro, www.runinbucharest.com. FB/ Bucharest10km; Bucharest21km; BucharestMarathon; BucharestRuningClub; VoluntarInSport; #RunInBucharest