Orban se spală pe mâini: Cum a comentat scandalul biletelor pentru Euro 2020

Astăzi, Gică Popescu a avut o postare emoţionantă pe acest subiect, după cum „Adevărul“ a scris aici. Şi, aşa cum era de aşteptat, şi politicienii care au stat, duminică, în sectorul VIP-urilor au fost chestionaţi pe această temă. Potrivit Digi 24, Ludovic Orban s-a spălat repede pe mâini şi, abil, a spus că nu i se pare normal ceea ce s-a întâmplat pe „Arena Naţională“.

„Am fost invitat de Primarul General şi am stat pe locul care mi s-a acordat. Nu am hotărât eu distribuţia la tribună, mi se pare normal să fie respectată Generaţia de Aur. Eu am şi lucrat cu Gică Popescu, a fost consilier onorific (n.r. - în Comisia de organizare Euro 2020)“, a spus fostul premier.